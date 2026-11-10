Banxico podría llevar a cabo otro recorte

La semana pasada, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por mayoría reducir la tasa de referencia en 25 puntos base (0.25 puntos porcentuales) a 6.25 por ciento (“Posible recorte de Banxico: Afrenta, osadía o potencial acierto”, 3 de noviembre). Dedicaré esta columna a tratar de dar respuesta a tres preguntas: (1) ¿Por qué considero que Banxico llevó a cabo dicho recorte?; (2) ¿Fue un ‘acierto’? ¿Estuvo bien comunicado?; y (3) ¿Qué considero qué hará Banxico hacia delante?

(1) ¿Por qué considero que Banxico llevó a cabo el recorte? La inflación ha mostrado un comportamiento favorable desde varios ángulos y Banxico mantuvo su previsión de convergencia al objetivo para el cuarto trimestre de 2027. De hecho, únicamente realizó ajustes menores a sus pronósticos de inflación para el cuarto trimestre de 2026. Asimismo, el tipo de cambio se ha comportado de manera ordenada, incluso frente a un aumento de tasas del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) y la posibilidad de incrementos adicionales. La Junta de Gobierno consideró que la desinflación continúa y que, ante la holgura económica, el traslado de fluctuaciones cambiarias a precios sería limitado. Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de que el Banco de México pudiera “darse el lujo” de bajar tasas en medio de un choque de oferta global con el incremento de precios de los combustibles y con el Fed instrumentando un ciclo atípico de alza de tasas, considero que, como comenté en este mismo espacio la semana pasada, responde a cuatro aspectos clave que ilustran las diferencias de los ciclos económicos entre los Estados Unidos y México: (1) México recibe un menor impulso de la inversión vinculada a la inteligencia artificial que EU; (2) México ha absorbido el alza de los combustibles, mientras EU permite que se traslade al consumidor; (3) EU aplica una política fiscal expansionista, mientras México busca la consolidación fiscal y (4) Banxico mantiene una postura monetaria neutral, frente a la expansionista del Fed. Hacia delante, bajo el enfoque actual de la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, estas diferencias entre las dos economías podrían respaldar un recorte adicional de la tasa de referencia en México.

(2) ¿Fue un ‘acierto’? ¿Estuvo bien comunicado? La decisión no surgió de la nada. En la minuta de la reunión anterior (24 de septiembre), tres de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno habían señalado explícitamente que consideraban la posibilidad de realizar ‘ajustes finos’ a la baja de la tasa de referencia. Posteriormente, las intervenciones públicas de algunos miembros, incluidas las realizadas durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Bangkok, Tailandia, reforzaron esa posibilidad. En otras palabras, había señales de que un nuevo recorte estaba sobre la mesa, aun cuando no era el escenario predominante entre los analistas. La percepción de que la economía mexicana se estaba encareciendo relativamente con un tipo de cambio por debajo de 17 pesos por dólar era muy evidente. Ya no solo eran los exportadores manufactureros quienes comentaban esto en reuniones y conferencias, sino también productores agropecuarios –sobre todo de productos de exportación, en donde los precios se determinan a nivel internacional y en dólares–, y más recientemente la industria turística. A inicios de año, los empresarios de los principales destinos turísticos de playa en México pensaban que estaban teniendo un mal año en términos de turismo internacional debido al cambio de incentivos a preferir ciudades en donde se iban a llevar a cabo partidos del Mundial de Futbol. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, no se ha visto una recuperación significativa.

Adicionalmente, los modelos que estiman niveles de tipo de cambio real de equilibrio (REER, por sus siglas en inglés), en su mayoría indican que éste se encuentra más cerca de los 20 pesos por dólar, en términos nominales. De esta manera, si con este recorte de tasas no observamos una tendencia depreciatora desordenada del peso mexicano, el traspaso a la inflación es bajo y se puede continuar pronosticando la convergencia al objetivo de inflación a finales del año que entra, entonces la disminución de la semana pasada es un episodio más de lo que el exgobernador Agustín Carstens decía en su momento que en el régimen actual del Banco de México se trata de llevar la inflación al objetivo, pero al menor costo para la economía.

(3) ¿Qué considero qué hará Banxico hacia delante? Banxico describió el movimiento como un “ajuste puntual” y señaló que contempla mantener la tasa en el nivel alcanzado durante un “tiempo prolongado”. En mi opinión, esto no significa que la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno podrían con eso desestimar una baja adicional de la tasa de referencia a 6.00 por ciento. En primer lugar, la última vez que la Junta de Gobierno utilizó la frase “tiempo prolongado” fue en septiembre de 2023. En aquel episodio, la expresión “tiempo prolongado” fue sustituida una reunión después, en noviembre, por “cierto tiempo”. Asimismo, en febrero de 2024 indicó que se aproximaba un ajuste y, en marzo, llevó a cabo un recorte de la tasa de referencia. Por ello, no interpreto la frase como una puerta cerrada a posibles reducciones durante el próximo año, sino como una señal de pausa. Por otro lado, considero que el análisis costo-beneficio de llevar a cabo una decisión con cierta connotación controversial desde un ángulo histórico, no arroja un resultado positivo con solo bajar 25 puntos base (pb). En este sentido, considero que Banxico podría realizar otro recorte de 25pb hacia el cierre del primer trimestre de 2027 y después mantener la tasa sin cambios. No obstante, este escenario podría verse condicionado por un Fed más restrictivo. De mi lado, el escenario previsto para el Fed contempla dos aumentos adicionales de 25pb, en diciembre de 2026 y enero de 2027.