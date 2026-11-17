El pasado 30 de octubre INEGI publicó la estimación oportuna del PIB para el tercer trimestre del año. La actividad económica registró un crecimiento trimestral de 0.9 por ciento, impulsado principalmente por los servicios y la producción industrial, mientras que la actividad agropecuaria presentó una ligera contracción. A tasa anual, el PIB creció 3.2 por ciento, acelerándose desde 1.9 por ciento en el segundo trimestre. A primera vista, algunos podrían interpretar la desaceleración del crecimiento trimestral, de 1.4 por ciento en el segundo trimestre a 0.9 por ciento en el tercero, como una señal de pérdida de dinamismo. En mi opinión, esa lectura sería equivocada.

De hecho, creo que el dato de 0.9 por ciento observado entre julio y septiembre refleja mejor la realidad de la economía mexicana que el crecimiento de 1.4 por ciento registrado en el segundo trimestre. Recordemos que expliqué anteriormente que la elevada volatilidad de la serie desestacionalizada del PIB durante la primera mitad del año obedeció principalmente a dos factores extraordinarios: El operativo para abatir a “El Mencho”, que afectó temporalmente la actividad económica en diversas regiones del país durante el primer trimestre, y las distorsiones asociadas al adelantamiento de importaciones provenientes de países sujetos a nuevos aranceles, particularmente desde China, durante el último trimestre de 2025.

En otras palabras, una parte importante de la caída de 0.3 por ciento registrada en el primer trimestre y del posterior rebote de 1.4 por ciento en el segundo trimestre respondió a efectos de base de comparación difíciles de capturar para cualquier proceso de ajuste estacional, no a cambios estructurales en la trayectoria de la economía. Conforme dichos efectos transitorios se han ido disipando, era natural observar una moderación en la tasa de crecimiento trimestral. Por ello, la desaceleración de 1.4 a 0.9 por ciento no debería interpretarse como un deterioro de la actividad económica, sino como una normalización después de un trimestre excepcionalmente fuerte por razones que tenían más que ver con efectos estadísticos que con un cambio permanente en los fundamentales de la economía.

La composición del crecimiento del tercer trimestre resulta particularmente alentadora. Los servicios continuaron expandiéndose a un ritmo sólido y la industria volvió a contribuir positivamente al crecimiento. Por esta razón, continúo considerando que las tres fuerzas que han impulsado el crecimiento económico de México durante 2026 permanecen vigentes.

La primera es que no nos encontramos en un primer año de gobierno. Al menos en lo que va del siglo, los años iniciales de una administración federal suelen estar asociados con una desaceleración de la actividad económica derivada de incertidumbre para la inversión del sector privado –incluyendo algunas decisiones que la desincentivan (e.g. cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cambio de las reglas para otorgar los subsidios para la vivienda accesible)–, así como procesos de transición y reconfiguración del gasto público. Este no ha sido el caso durante 2026.

La segunda es la fortaleza de la economía estadounidense. A pesar de los múltiples riesgos geopolíticos y comerciales que han caracterizado los últimos años, el crecimiento de Estados Unidos ha continuado sorprendiendo positivamente. Considerando el elevado grado de integración productiva entre ambas economías, esto ha seguido beneficiando a México mediante mayores exportaciones manufactureras, flujos de inversión y una demanda externa más robusta.

La tercera es que dicha fortaleza coincide con una fase de recuperación del ciclo manufacturero global. Después de varios años en los que los consumidores privilegiaron el gasto en servicios y experiencias tras la pandemia de Covid, la demanda mundial de bienes ha ido recuperándose gradualmente. Este fenómeno ha favorecido particularmente a economías manufactureras altamente integradas a las cadenas productivas globales, como es el caso de México.

No estamos frente a una economía que se desacelera después de un auge extraordinario. Más bien, observamos una economía que dejó atrás distorsiones temporales importantes y que continúa avanzando a un ritmo saludable. Por ello, sigo esperando un crecimiento por escalones, no una trayectoria ascendente uniforme. Habrá trimestres más fuertes y otros más moderados, pero la tendencia general apunta a un desempeño significativamente mejor al observado el año pasado. En conjunto, los datos más recientes fortalecen la idea de que la economía mexicana crecerá alrededor de 1.8 por ciento este año, una tasa claramente superior a la de 2025 y consistente con un proceso gradual de fortalecimiento de la actividad económica. Son buenas noticias.

La atención de los analistas comenzará a desplazarse gradualmente hacia 2027. Mi escenario central continúa siendo un crecimiento de al menos 2.0 por ciento para el próximo año. Sin embargo, después de conocer los datos del tercer trimestre, existen cada vez más elementos para pensar que la economía podría crecer incluso por encima de esa cifra. Hacia delante, sin embargo, considero que la pregunta ya no es si podemos crecer 2.0 por ciento, sino qué debemos hacer para acercarnos de manera sostenida a tasas superiores a 3.0 por ciento anual o más. Para lograrlo, sería indispensable lograr mayores niveles de productividad y mejores condiciones para que las empresas inviertan.