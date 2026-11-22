Los Dallas Cowboys podrían regresar a México para el NFL Gameday en 2027. (Foto: Cuartoscuro/EFE)

Los Dallas Cowboys podrían regresar a México para disputar un partido de la temporada de la NFL en 2027. Roger Goodell, comisionado de la liga, mencionó la posibilidad durante el encuentro entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings en el Estadio Banorte.

El directivo reconoció que existe interés por llevar a uno de los equipos con mayor afición en territorio mexicano, aunque aclaró que todavía deben revisar las condiciones para organizar los partidos internacionales de las próximas temporadas.

“Claro que hemos platicado esto con Jerry Jones (dueño de Dallas Cowboys), sé que la gente los quiere ver y claro que es una posibilidad en el futuro verlos aquí”, mencionó Goodell.

“Sabemos que a todos les encantaría ver a los Vaqueros de Dallas aquí abajo (en la cancha) y que sería un gran juego, así que solo tenemos que resolverlo”, añadió.

El comisionado también destacó la respuesta de los aficionados mexicanos y aseguró que para los jugadores disputar encuentros fuera de Estados Unidos representa una experiencia especial.

“Estos son los mejores atletas, juegan los mejores partidos del mundo desde nuestro punto de vista y verlos en estas grandes plataformas es como verlos jugar un ‘mini Super Bowl’ a mitad de temporada, ellos lo aman y así lo ven, es gratificante venir a México para todos”, afirmó durante el partido de 49ers vs. Vikings.

¿Qué partidos de NFL jugaron los Dallas Cowboys en México?

Los Dallas Cowboys han jugado cuatro partidos de pretemporada en territorio mexicano, tres en la Ciudad de México y uno en Monterrey. Su primera visita ocurrió el 15 de agosto de 1994, cuando enfrentaron a los Houston Oilers en el Estadio Azteca.

Aquel encuentro terminó con una derrota de 6-0 para Dallas, pero quedó registrado en la historia de la NFL por la asistencia de 112 mil 376 aficionados, una cifra que estableció el récord de público para un partido de pretemporada.

Estos son los cuatro encuentros que los Cowboys tuvieron en México:

1994: Houston Oilers derrotó 6-0 a Dallas Cowboys en el Estadio Azteca.

Houston Oilers derrotó 6-0 a Dallas Cowboys en el Estadio Azteca. 1996: Kansas City Chiefs venció 32-6 a los Cowboys en el Estadio Universitario de Monterrey.

Kansas City Chiefs venció 32-6 a los Cowboys en el Estadio Universitario de Monterrey. 1998: New England Patriots derrotó 21-3 a Dallas en el Estadio Azteca. El partido reunió a 106 mil 424 espectadores.

New England Patriots derrotó 21-3 a Dallas en el Estadio Azteca. El partido reunió a 106 mil 424 espectadores. 2001: Dallas Cowboys consiguió su única victoria en México al vencer 21-6 a Oakland Raiders en el Estadio Azteca, ante 88 mil 309 aficionados.

Desde aquel encuentro de agosto de 2001, la franquicia no ha vuelto a jugar en México. Por ello, la posibilidad de que visite nuevamente el país en 2027 representaría su regreso después de 26 años.

Los Vaqueros de Dallas podrían jugar un partido de la temporada regular de la NFL en México. (Foto: EFE)

¿Cuál es el acuerdo de la NFL para jugar en México?

La NFL confirmó un acuerdo para jugar tres partidos de temporada regular en México durante tres años consecutivos: 2026, 2027 y 2028. Los encuentros se realizarán en el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, que volvió a recibir a la liga este año después de cuatro temporadas de ausencia.

Roger Goodell confirmó que existe un convenio para mantener estos encuentros, aunque también expresó su interés en que la relación con México tenga una duración mayor.

“La NFL ha llegado a un acuerdo de dos años más, pero queremos tener una permanencia mayor”, mencionó.

¿Cuántos Super Bowl han ganado los Dallas Cowboys?

Los Dallas Cowboys han ganado cinco Super Bowl en su historia, una cifra que los mantiene entre las franquicias más reconocidas de la NFL. Sus campeonatos llegaron durante las décadas de 1970 y 1990, aunque el equipo no ha vuelto a llegar a una final desde su última conquista.