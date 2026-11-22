Fred Warner es uno de los jugadores estrella de los 49ers de San Francisco, donde se desempeña en la defensa. (Foto: AP)

Fred Warner está acostumbrado a detener a los mejores jugadores de la NFL. Como linebacker de los San Francisco 49ers, es uno de los líderes de la defensiva; sin embargo, cuando se trata de México, su papel es distinto: se muestra orgulloso y hasta deja de lado el uniforme y ponerse la verde para apoyar a la Selección Mexicana.

Aunque nació y creció en Estados Unidos, su historia familiar tiene raíces en Guadalajara, Jalisco, de donde era originario su abuelo materno Juan Quiroz. A través de él y de su madre, Laura, recibió la cultura mexicana que hoy presume dentro y fuera del estadio.

El partido de los Minnesota Vikings vs. 49ers de San Francisco en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, significa un regreso a un escenario donde ya tuvo la oportunidad de jugar y que también ha sido testigo de su cariño por México.

Fred Warner es uno de los líderes de la defensa de los San Francisco 49ers. (Foto: AP)

¿Quién es Fred Warner, jugador de los 49ers con raíces mexicanas?

Federico Anthony Warner, conocido en la NFL como Fred Warner, es uno de los referentes defensivos de los San Francisco 49ers. Juega como linebacker y fue seleccionado por la franquicia californiana durante el Draft de 2018, desde entonces se convirtió en titular habitual y en una pieza importante del equipo dirigido por Kyle Shanahan.

A lo largo de sus nueve temporadas, Warner tuvo una trayectoria que lo coloca entre los defensivos más reconocidos de la liga. Es cuatro veces seleccionado al Pro Bowl y también ha destacado por su liderazgo: es uno de los capitanes de San Francisco.

Pero su identidad no se limita a su carrera deportiva. Warner mencionó abiertamente de sus raíces mexicanas y de la influencia que tuvieron su abuelo materno y su madre para mantener vivo ese vínculo.

“Mi abuelo del lado materno es de México, él y mi mamá me enseñaron todo sobre el trabajo arduo y el respeto por nuestra cultura y la comida; la comida mexicana es deliciosa”, afirmó.

La historia de Fred Warner también está ligada al esfuerzo de su madre, Laura, quien se encargó de criar a sus hijos y acompañó al futuro jugador de la NFL durante sus primeros años en el deporte.

Los padres de Warner se separaron cuando él era niño. Laura quedó a cargo de Fred y sus dos hermanos menores, mientras trabajaba para sostener a la familia:

“Mi madre tuvo la enorme tarea de criarnos no solo a mí, sino también a mis dos hermanos menores. La veíamos levantarse, conducir una hora hasta el trabajo y quedarse hasta tarde para mantenernos”, contó el jugador en una entrevista para Essentially Sports, donde también reveló que en su casa siempre se habla español.

La influencia de Laura no se limitó a la formación familiar. También fue importante en el camino deportivo de su hijo: “Probó todos los deportes”, desde el futbol, basquetbol y beisbol, pero cuando llegaron al futbol americano, él se enamoró de ese deporte.

La madre del linebacker también tuvo un papel en la decisión de que estudiara en la Universidad Brigham Young (BYU), donde pudo continuar con su desarrollo deportivo y personal antes de dar el salto como jugador en las temporadas de la NFL.

Fred Warner se siente orgulloso de sus raíces mexicanas. (Foto: 49ers de San Francisco)

Fred Warner apoya a la Selección Mexicana y participa en iniciativas latinas de la NFL

El vínculo de Warner con México también se ha hecho visible en distintos momentos de su carrera. El linebacker es uno de los jugadores que participan activamente en las actividades del Mes de la Herencia Hispana de la NFL y ha sido embajador de la iniciativa ‘Por la Cultura’.

Además, aprovecha algunas oportunidades para mostrar su apoyo a la Selección Mexicana. Lo hizo durante la Copa Oro 2025, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y volvió a hacerlo cuando acudió al partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026.

En ambas ocasiones portó la camiseta verde del combinado nacional, acompañada por el número 54 que utiliza con los 49ers.