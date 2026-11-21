El partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte tiene un significado especial para Levi Drake Rodríguez. El defensivo de Minnesota vive la oportunidad de jugar en el país de sus antepasados, una conexión que ha mantenido viva a través de las tradiciones, la música y las cenas familiares.

Aunque nació y creció en Texas, Estados Unidos, el jugador de la NFL conserva recuerdos especiales de su infancia, particularmente de las celebraciones navideñas, cuando preparaba tamales con su familia y su abuela detenía la apertura de los regalos para dirigir una oración.

Sin embargo, detrás de esos recuerdos familiares también existe una historia de dificultades y sacrificios. Cuando Levi tenía apenas 4 años, su padre, Narciso Rodríguez, recibió un diagnóstico de cáncer que puso en riesgo su vida y obligó a la familia a enfrentar una de sus etapas más difíciles, con el apoyo de amigos, vecinos y compañeros de trabajo.

Las raíces mexicanas que conserva Levi Drake Rodríguez en su familia

Levi Drake Rodríguez pertenece a la cuarta generación de su familia nacida en Estados Unidos, pero conserva las tradiciones de sus antepasados mexicanos. Desde pequeño, la cultura hispana estuvo presente en su vida a través de las reuniones familiares, las celebraciones y la gastronomía, costumbres que todavía forman parte de su identidad.

Uno de sus recuerdos más especiales corresponde a las fiestas navideñas, cuando participaba en la preparación de tamales junto con su familia. La celebración también tenía un componente religioso, pues su abuela acostumbraba detener la apertura de los regalos para recordar a sus nietos el significado de la fecha.

“Ella no nos dejaba olvidar el verdadero significado de la Navidad, no nos dejaba olvidar que Cristo es a quien celebramos. Era una tradición importante”, recordó el jugador en una entrevista publicada por los Minnesota Vikings en septiembre de 2026.

Para Rodríguez, estas tradiciones reflejan la importancia de la familia y la solidaridad, valores que aprendió desde pequeño y que lo ayudaron a superar los momentos más difíciles de su infancia.

“Las reuniones, las fiestas, hay muchas cosas que amar. La cultura hispana pone mucho énfasis en la comunidad, y eso es algo que aprecio. La comida, la música y la cultura que forman parte de mi familia son increíbles”, expresó.

Las fiestas navideñas con tamales son de los grandes recuerdos de Levi Drake Rodríguez que tiene con su familia. (Foto: ChatGPT)

¿Cómo enfrentó la familia de Levi Drake Rodríguez el cáncer?

Mucho antes de que Levi soñara con convertirse en jugador profesional, su padre, Narciso Rodríguez, enfrentó una infancia complicada. Su madre murió cuando todavía era pequeño y su padre terminó en prisión, por lo que su abuela asumió la responsabilidad de criar a 5 niños.

Aquellas dificultades marcaron la vida de Narciso, quien años después formó su propia familia junto con Dorothy Rodríguez. Sin embargo, cuando sus hijos todavía eran pequeños, recibió un diagnóstico que cambió por completo su vida.

En 2004, Narciso ingresó al hospital debido a una apendicitis. Durante los estudios médicos, los especialistas descubrieron que padecía leucemia de células peludas, un tipo poco frecuente de cáncer de la sangre.

Levi tenía apenas 4 años cuando su padre enfermó y él comenzaba a practicar tocho. A esa edad, todavía no entendía la gravedad del cáncer, pero recuerda lo difícil que fue verlo tan débil que no podía levantarse de la cama.

El tratamiento incluyó quimioterapia y se prolongó durante 3 años. Mientras Narciso luchaba contra el cáncer, Dorothy se encargó de cuidar a su esposo, atender el hogar y procurar que Levi y su hermana Jirah continuaran con sus actividades deportivas.

Los gastos médicos afectaron la economía familiar, pero vecinos, amigos y compañeros de trabajo se organizaron para ayudarlos. Levi recuerda especialmente a la familia Weber, que les proporcionó una tarjeta de crédito para cubrir sus necesidades, mientras que los compañeros de Narciso compraron regalos navideños para los niños.

“En Navidad, los compañeros de trabajo de mi papá nos ayudaron con los regalos. Fue increíble ver cómo todos se unieron”, recordó el defensivo.

Después de 3 años de tratamiento, Narciso entró en remisión en 2007. Su recuperación representó un alivio para la familia y dejó una enseñanza que Levi conserva hasta la actualidad.

“Mi papá no debería estar aquí. Yo no debería estar aquí. Ver el aprecio que tiene por la vida te abre los ojos. Trato de tomar las cosas buenas de mi padre y llevarlas conmigo”, expresó.

Levi Drake Rodríguez tuvo que enfrentar dificultades económicas debido a la enfermedad de su padre. (Foto: Vikings Minnesota)

¿Cómo llegó Levi Drake Rodríguez a jugar en la NFL?

Levi Drake Rodríguez comenzó a practicar flag football a los 4 años y, a los 8, ya soñaba con llegar a la NFL. Sin embargo, las dificultades económicas de su familia complicaron su camino para convertirse en jugador profesional.

Su hermana Jirah lo ayudaba con dinero para comprar comida durante la preparatoria, mientras que sus padres, Narciso y Dorothy, asistían a casi todos sus partidos universitarios y lo apoyaban para aumentar de peso y competir como tackle defensivo.

El esfuerzo rindió frutos en abril de 2024, cuando los Minnesota Vikings lo seleccionaron en la séptima ronda del Draft de la NFL, tras su paso por Texas A&M-Commerce. La familia celebró la noticia con una reunión de entre 80 y 90 personas, como en aquellas celebraciones navideñas.

En su primera temporada disputó 2 partidos y en 2025 participó en 16 encuentros, 2 como titular. Para 2026, Rodríguez adquirió mayor protagonismo en la defensiva de Minnesota y también dedicó parte de su tiempo a apoyar a niños con cáncer, una causa cercana por la enfermedad de su padre.

Ahora, el encuentro entre los Vikings y los 49ers de San Francisco en el México es especial para Rodríguez, quien llegará al país de sus antepasados con el apellido familiar en su uniforme y el recuerdo de aquellas Navidades entre tamales y el sueño de jugar en la NFL.