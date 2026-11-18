¡Los Fabulosos Cadillac siguen! La escudería estadounidense confirmó este miércoles que Valtteri Bottas continuará como uno de sus pilotos durante la temporada 2027 de Fórmula 1, con lo que mantendrá la dupla que formó con Sergio ‘Checo’ Pérez en su primer año dentro de la categoría.

La continuidad del finlandés se anunció después de varios rumores sobre su futuro en el equipo. Sin embargo, Cadillac despejó las dudas y confirmó que Bottas seguirá en el proyecto, donde comparte responsabilidades con el piloto mexicano.

Con este anuncio, Cadillac ya tiene asegurados a sus dos pilotos para 2027, pues ‘Checo’ Pérez firmó una renovación que lo vincula con la escudería hasta el final de la temporada 2029. Así, ambos continuarán con el desarrollo del equipo estadounidense en la máxima categoría del automovilismo.

Valtteri Bottas (Cadillac) seguirá corriendo con Cadillac para la temporada 2027. (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

¿Qué dijo Valtteri Bottas tras renovar con Cadillac?

Valtteri Bottas manifestó su entusiasmo por continuar con Cadillac y participar en el desarrollo de una escudería que comenzó su trayectoria en la Fórmula 1 durante 2026. El finlandés celebró la noticia con una declaración breve: “A quien corresponda: ¡me quedo!“.

En sus declaraciones, el piloto reconoció que construir un equipo desde cero representa un desafío, aunque consideró que esa dificultad también hace especial su participación en el proyecto.

“Estoy emocionado por continuar este viaje con Cadillac hasta 2027. Sabíamos que crear un nuevo equipo de Fórmula 1 desde cero no iba a ser fácil, pero eso es precisamente lo que hace que este reto sea tan especial”, expresó.

Bottas también destacó el trabajo realizado durante la primera temporada de la escudería y señaló que todavía hay aspectos por desarrollar. Para el finlandés, el proceso de aprendizaje y consolidación apenas comienza, por lo que se mostró dispuesto a continuar con el equipo.

“Hemos sentado las bases, estamos aprendiendo y mejorando, y aún nos queda mucho por delante. Tengo ganas de más y creo en lo que estamos construyendo juntos. La historia no ha hecho más que empezar”, agregó.

El anuncio también representa continuidad para Cadillac, que busca consolidar su estructura en la Fórmula 1. La escudería señaló en su comunicado que mantener a Bottas forma parte de su objetivo de construir un equipo competitivo a largo plazo.

¿‘Checo’ Pérez seguirá corriendo con Cadillac?

El piloto Sergio ‘Checo’ Pérez también tiene asegurado su lugar en Cadillac para las próximas temporadas, luego de que la escudería anunciara la renovación de su contrato hasta el final de 2029.

El equipo confirmó el acuerdo en octubre de 2026, antes del Gran Premio de México y del regreso del mexicano a la actividad frente a sus aficionados en el país. Con esta decisión, el tapatío prolongará su trayectoria en la Fórmula 1 por tres años más.

Dan Towriss, director ejecutivo del Cadillac Formula 1 Team, destacó la importancia del mexicano para el desarrollo de la escudería y explicó que su experiencia y liderazgo serán fundamentales durante la consolidación del proyecto.

Por su parte, Pérez expresó que extender su vínculo representaba una continuación natural de su participación en un equipo en cuya construcción creyó desde el principio.

“Crear un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, trabajo incansable y paciencia, pero el progreso que estamos logrando juntos es increíblemente gratificante. Todavía nos queda mucho trabajo por delante y estoy plenamente comprometido para los próximos tres años”, señaló. La renovación de ‘Checo’ y la confirmación de Bottas permiten que Cadillac mantenga la misma alineación para 2027.

¿Cómo va la parrilla de pilotos para la temporada 2027 de la F1?

La mayoría de las escuderías de Fórmula 1 ya tiene definidos a sus pilotos para la temporada 2027. Aunque varios equipos mantendrán sus alineaciones, también habrá movimientos importantes, entre ellos el cambio relacionado con Haas y la incorporación de Rafael Câmara.

Lo cual ocurrió después de que Esteban Ocon fuera apartado del Gran Premio de México. La escudería anunció que el francés no participaría en la clasificación ni en la carrera del domingo y comunicó que Ryo Hirakawa, piloto reserva, ocuparía su lugar durante el resto del fin de semana.

Posteriormente, Rafael Câmara hizo su debut en la Fórmula 1 con Haas durante el Gran Premio de Brasil. El brasileño ya había sido confirmado como piloto titular de la escudería para 2027, por lo que su participación anticipada representó su primera experiencia.

Así queda, hasta ahora, la distribución de los pilotos confirmados y los asientos pendientes para la siguiente temporada:

Con información de EFE.