El siniestro provocó congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la carretera a Nuevo Laredo. (Foto: PC de Nuevo León)

Una avioneta se estrelló y se incendió este miércoles 18 de noviembre frente al Aeropuerto del Norte, sobre la carretera a Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

El accidente fue reportado alrededor de las 13:50 horas, cuando se alertó sobre una aeronave que había terminado a un costado de la carretera y se encontraba envuelta en llamas.

Tras recibir el reporte, elementos de auxilio estatales y municipales se movilizaron hasta el sitio para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes ante el riesgo generado por el incendio.

De acuerdo con los primeros reportes, la avioneta habría presentado fallas antes de estrellarse. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las causas del accidente ni las condiciones en las que ocurrió.

¿Hay víctimas tras el desplome de la avioneta en Nuevo León?

Tampoco se ha confirmado oficialmente si hubo personas lesionadas o víctimas mortales, por lo que se espera que las autoridades proporcionen información sobre posibles ocupantes de la aeronave.

El siniestro provocó congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la carretera a Nuevo Laredo, debido a la presencia de unidades de emergencia y a las maniobras realizadas en la zona.

La carretera a Nuevo Laredo es una de las vías más concurridas de la zona debido a su conexión con la frontera hacia Estados Unidos.

Cae avioneta en Durango

El martes, una persona murió luego de que se desplomara una avioneta privada poco después de despegar de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria, en Durango (noroeste), informó el gobernador Esteban Villegas Villareal.

Agregó que se desconoce la identidad de los cuatro pasajeros y de los dos tripulantes, sin embargo, aseguró que fue el piloto quien perdió la vida durante el accidente.

“En este momento ha fallecido el piloto, es un avión privado, iban cuatro pasajeros”, detalló Villegas Villareal al ser cuestionado por los medios durante un evento en el municipio Gómez Palacio.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) señaló en un comunicado que el incidente ocurrió a las 11:40 hora local (17:40 GMT) del martes 17 de noviembre durante el despegue de una aeronave Cessna modelo 500, con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca, ubicado a 16 kilómetros de la ciudad de mismo nombre en el central Estado de México.

Según la AFAC, la avioneta se precipitó aproximadamente a 500 metros de la cabecera 03 del Aeropuerto Internacional de Durango.

“De acuerdo con la información registrada en el plan de vuelo, en la aeronave viajaban dos tripulantes y cuatro pasajeros”, sostuvo la nota.

Con información de EFE