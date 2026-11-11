Le ‘vieron la cara’ a la AFAC: Diputados aprueban presupuesto de solo 875 mdp para 2027

El Gobierno de México incumplió su promesa de presupuesto para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que solo tendrá 875 millones de pesos para el próximo año, 68 por ciento de lo dicho por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2027, aprobado este 11 de noviembre en la Cámara de Diputados, la AFAC sí recibirá un aumento en comparación con 2025, pero no el comprometido por el secretario Jesús Esteva.

¿Cuánto dinero había prometido el Gobierno a la AFAC para 2027?

El titular de la SICT afirmó que la AFAC contaría con recursos presupuestales por 1 mil 400 millones de pesos, esto como parte de un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y debido a los reclamos de la industria aérea.

Inicialmente, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 solo contemplaba 175 millones de pesos para el funcionamiento de la autoridad aeronáutica que, además, está en un proceso de revisión por parte de la Administración Federal de Aviación de EU (FAA, por sus siglas en inglés).

Los reclamos de la industria aérea causaron la intervención del Gobierno, quien aseguró que se dotaría de los recursos necesarios y de un presupuesto “histórico” para la AFAC.

El decreto aprobado por la Cámara de Diputados, y que pasará a la presidenta Claudia Sheinbaum para su firma y publicación, detalla que la AFAC solo recibirá un aumento del 24 por ciento en términos reales en comparación con lo aprobado durante 2026.

“Como parte de la estrategia a ejecutarse se prevé, entre otras acciones, la supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo, a cargo de la AFAC, para continuar con el fortalecimiento de procesos, procedimientos y acciones en materia de seguridad operacional y para el cumplimiento de los estándares internacionales de aeronáutica civil mexicana, de acuerdo con la calificación de seguridad aérea categoría 1 (sic)”, refiere el dictamen aprobado.

El presupuesto no es el más grande que ha recibido la AFAC, pues durante la más reciente degradación a categoría 2, el Gobierno de México tuvo que inyectar más de 944 millones de pesos en los recursos etiquetados.

Cabe señalar que la AFAC genera recursos por la emisión de licencias, permisos y otros servicios aéreos, los cuales rondan los 5 mil millones de pesos anuales.

Según cálculos de la industria, y aceptados por la propia autoridad, para el funcionamiento mínimo de la AFAC es necesario brindarle, por lo menos, 2 mil millones de pesos anuales para que pueda resarcir algunas fallas estructurales que le han costado descender a la categoría 2 e incumplir su mandato de vigilar y supervisar correctamente las operaciones aéreas en México.