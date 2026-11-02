Jorge Ramírez, senador del PVEM, dice que no buscaba ‘trato privilegiado’ en salas diplomáticas del AICM

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, dijo que solo se buscaba información sobre las salas del AICM, no un trato preferencial.

Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la mesa directiva del Senado, afirmó que él no buscaba un trato preferencial sino sólo preguntar cuál era el uso actual del salón de protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Fue un asunto de mesa directiva donde el objetivo fundamental era preguntar por qué las mesas directivas, del Senado y Diputados, estaban excluidas. La intención no era que nos diera un trato privilegiado sino saber cuál ha sido el destino del salón oficial”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

El legislador por el PVEM comentó que en administraciones pasadas, el espacio era para uso de los tres poderes.

“No, mi intención era preguntar si algún poder estaba por alguna razón excluido o si ya había cambiado el salón oficial. Ahora sabemos que no es oficial sino salón de protocolo. Al parecer el uso ha cambiado y ya no lo usan los tres poderes sino exclusivamente la Secretaría de Relaciones Exteriores y exclusivamente para diplomáticos”.

Sin embargo, reconoció que los términos en que el secretario técnico redactó el oficio para el secretario Roberto Velasco sí daba a entender que se buscaba un trato privilegiado en el salón del AICM.

“No se interpretó es lo que decía el oficio, pero no fue ese el planteamiento”.

Aunque el funcionario rechazó que deba haber una sanción para éste.

“Es un asunto que está estrictamente en manos del presidente porque es él quien propone al secretario técnico. A mí en lo personal no me parece que amerite una sanción extrema”.

La semana pasada, Higinio Martínez, presidente de la mesa directiva, sugirió que sí habría sanción contra el secretario técnico, pues él podrá tolerar que “metan la pata”, pero “no soporto que metan la mano”.

A principios de octubre, mediante un oficio, el Senado de la República solicitó a la SRE que prestara el salón de protocolo para diplomáticos del AICM en beneficio de legisladoras y legisladores.

La senadora priista Claudia Anaya, secretaria de la mesa directiva, hizo público el oficio en su cuenta personal de X (antes Twitter) y criticó la solicitud, al señalar que legisladores de Morena “están ávidos de privilegios en los aeropuertos”.

La SRE recibió la solicitud del Senado para el uso de salas VIP del AICM, pero la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la cancillería se negó, según dijo en su conferencia matutina del 23 de octubre.

En tanto Higinio Martínez, presidente del Senado, dijo que fue un “error garrafal” hacer dicha solicitud.

La solicitud estaba dirigida al canciller mexicano Roberto Velasco y fue firmada por el secretario técnico de la Mesa Directiva, Daniel Sibaja.