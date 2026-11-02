México alerta a ciudadanos por viajes a Arabia Saudita: ‘Hay que extremar precauciones’

El gobierno de México, a través de la Cancillería, emitió un aviso para mexicanos y mexicanas viajeros y recomendó evitar viajes hacia Arabia Saudita, debido a la tensión en Medio Oriente por la guerra de Estados Unidos en Irán.

“Se exhorta a las personas mexicanas que residen en Arabia Saudita o se encuentran transitando por el país a permanecer alerta y extremar precauciones”, indica el aviso publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el domingo 1 de noviembre.

Asimismo, emitió una breve lista de recomendaciones para connacionales que se encuentran en visitas turísticas o familiares en dicho país.

La primera recomendación para mexicanos en Arabia Saudita, ante la tensión en Medio Oriente, es estar atento a las alertas telefónicas que anticipan ataques, así como buscar un refugio o un lugar seguro, ya sea en una vivienda o en el trabajo.

La segunda es una advertencia sobre la publicación de contenidos relacionados con el conflicto de EU e Irán.

“No difundir o compartir en redes sociales, BAJO NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA, imágenes (videos o fotografías) sobre incidentes relacionados con el conflicto debido a que es un delito severamente penalizado en este país”.

Además, se pide a las y los mexicanos en la zona que sigan las redes sociales de la Embajada de México en Arabia Saudita y registrar sus datos en el directorio de la cancillería.

Este aviso de seguridad de la embajada mexicana en Arabia Saudita surge a partir de que continúa la tensión y las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, luego de que EU e Israel lanzaran un ataque contra la nación persa a inicios de este año. El conflicto sigue vigente.

Previamente a principios de octubre, la embajada había emitido una alerta de viaje para los mexicanos en dicho país ante los temores de una escalada en la violencia en Medio Oriente, por lo que se solicitó que los connacionales evitaran los aeropuertos, en caso de que hubiera ataques aéreos. Esto luego de un ataque en el aeropuerto de Riad en medio del conflicto con hutíes del Yemen.

Hasta el momento, Irán continúa con las conversaciones indirectas con Estados Unidos, con la mediación de Qatar, en busca de un plan que lleve a la reapertura del estrecho de Ormuz y un acuerdo de paz.