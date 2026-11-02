‘Euphoria’ por los conciertos de BTS: Cines anuncian proyección de dos presentaciones más

¡ARMY tendrá otra oportunidad de ver un concierto de BTS en la pantalla grande! Las presentaciones de la gira mundial ‘ARIRANG’ volverán a los cines con dos shows.

El anuncio contempla los conciertos que BTS en Kaohsiung, Taiwán, y Yakarta, Indonesia, durante noviembre y diciembre de 2026. En México, Cinemex y Cinépolis anunciaron las nuevas funciones para que los seguidores del grupo puedan disfrutar de los espectáculos en sus salas.

Dos de los conciertos de la banda surcoreana de K-pop BTS van a ser transmitidos en cines. (Foto: EFE/Kim Hong-Ji / POOL)

¿Cuándo son los dos conciertos de BTS que se proyectarán en cines?

Las nuevas proyecciones corresponden a dos presentaciones de la gira mundial ‘ARIRANG’ de los intérpretes de ‘Euphoria’. La primera se realizará desde Kaohsiung, Taiwán, y la segunda llegará desde Yakarta, Indonesia, como parte del cierre de año de la agrupación.

Estas son las fechas anunciadas para los espectáculos:

Sábado 21 de noviembre de 2026: concierto desde Kaohsiung, Taiwán.

concierto desde Kaohsiung, Taiwán. Martes 29 de diciembre de 2026: concierto desde Yakarta, Indonesia.

La iniciativa busca que los fans puedan disfrutar de las presentaciones en la pantalla grande, con la energía del público y la producción visual de los espectáculos.

La distribución internacional está a cargo de Trafalgar Releasing, en colaboración con HYBE y BIGHIT MUSIC. Aunque el anuncio contempla salas de cine de distintos países, las fechas y los horarios de exhibición pueden variar según el territorio. Por ello, el ARMY en México deberá revisar las actualizaciones de Cinépolis para conocer los complejos participantes y los horarios disponibles para cada función.

¿Dónde comprar los boletos para ver los conciertos de BTS en Cinépolis?

Los boletos para los conciertos de BTS y la información sobre las salas participantes pueden consultarse en los canales oficiales así como en la página de Cinépolis y en la de la cadena Cinemex.

La venta internacional está anunciada para el jueves 5 de noviembre de 2026, pero hasta el momento no se han confirmado las fechas de preventa en México.

El concierto de BTS que cierra el calendario de presentaciones de 2026 va a ser transmitido en cines. (Foto: EFE/ Ocesa).

BTS promete volver a México en sus próximas giras

La posibilidad de volver a ver a BTS en México emocionó al ARMY luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum expresara su deseo de que el grupo surcoreano regrese al país en 2027. La mandataria hizo el comentario después de reunirse con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en Palacio Nacional.

“Esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027”, declaró Sheinbaum, quien previamente invitó a los integrantes de BTS a Palacio Nacional durante su visita al país.

En ese encuentro, los músicos salieron al balcón para agradecer el cariño de sus seguidores. RM dedicó unas palabras en español al ARMY, mientras que V expresó cuánto habían extrañado a México y aseguró que esperaba volver a encontrarse con sus fans.

“Muchas gracias. Te amo, te quiero, muchas gracias. No podemos esperar por iniciar los conciertos”, dijo RM. Por su parte, V comentó: “No hablo español muy bien, pero voy a intentarlo, hemos extrañado muchísimo a México, la energía aquí es increíble, nos vemos la próxima vez”.

Las declaraciones de la presidenta se suman a las palabras que BTS compartió durante sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros, donde los integrantes agradecieron la respuesta del público mexicano y manifestaron su intención de regresar en futuras giras.