‘La Llorona’ se lleva al dólar: Tipo de cambio baja a las 18.53 unidades en Día de Muertos

Así cotiza el peso ante el dólar en mercados electrónicos este lunes 2 de noviembre.

Es feriado por el Día de Muertos en México, pero el peso gana al dólar en las operaciones electrónicas en una jornada caracterizada por un bajo nivel operativo ante la ausencia de negociaciones a nivel local.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso se cotiza en 18.53 unidades ante el dólar, 27 centavos menos con respecto al cierre del viernes 30 de octubre.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, desde un enfoque técnico, el tipo de cambio muestra una muy ligera corrección a la baja.

El banco Banamex informó que el precio de venta del dólar está cerca de cruzar a las 18 unidades, pues el dólar se cotiza en los 19.02 pesos. El precio de compra es de 17.98 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.47 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.03 por ciento.

Top 5 de las monedas que más se aprecian ante el dólar HOY 2 de noviembre

Entre las monedas que más ganan al dólar están el peso chileno con 1.09 por ciento; el forínt húngaro con 1.04 por ciento; el rand sudafricano con 0.70 por ciento; la corona checa con 0.62 por ciento, y el lei rumano con 0.49 por ciento.

Esta semana podría ser ‘crítica’ para la cotización del tipo de cambio con la publicación de datos económicos en Estados Unidos. De acuerdo con pronósticos, se prevé que el país haya creado alrededor de 65 mil empleos durante octubre.

Si la cifra se confirma, la Fed tendría menos razones para no subir su tasa de interés en la última reunión de 2026, programada para los próximos 8 y 9 de diciembre. La mayoría del mercado apuesta por un aumento de 25 puntos base.

Con información de Bloomberg