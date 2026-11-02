¿Por qué el mexicano Fernando Calvillo se encontraba en España cuando ocurrió el choque de trenes?

El Gobierno de México confirmó la muerte de un ciudadano mexicano reportado como desaparecido tras el choque de trenes en España.

El mexicano Fernando Calvillo sería una de las 69 personas que murieron durante el choque de trenes en España. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el fallecimiento de un mexicano que estaba reportado como desaparecido.

Fernando de Jesús Calvillo, de 45 años, era originario de Aguascalientes y estaba de vacaciones en España. Viajaba como turista en el vagón ocho del tren de Renfe que cubría la ruta entre Madrid y Sevilla.

El último contacto de Fernando con su familia fue el 27 de octubre cuando envió fotos de sus vacaciones. De acuerdo con Alhemi, su hermana, Rodrigo Hernández, un primo, también estaba en España y tenía previsto encontrarse con Fernando para festejar su cumpleaños.

Luego de enterarse del choque de trenes, que dejó 7 mexicanos heridos, Rodrigo fue a Toledo para dar seguimiento a las labores de búsqueda e investigar la identidad de las personas hospitalizadas.

“Sé que Rodrigo viajaba para Toledo para seguir investigando en hospitales porque quizá haya personas sin identificar, que no se sepa quiénes son, que no tengan identificación alguna”, dijo Alehmi en una entrevista.

SRE confirma la muerte de un mexicano en choque de trenes en España

El Gobierno de México confirmó este lunes la muerte de un ciudadano mexicano que permanecía desaparecido en el choque de trenes en España ocurrido el miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, cerca de la localidad de Urda, en la provincia española de Toledo.

La SRE informó en un comunicado que las autoridades españolas confirmaron la identidad del mexicano, cuya desaparición fue reportada tras el siniestro, que dejó al menos 69 fallecidos. La Cancillería no reveló la identidad de la víctima ni ofreció detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Asimismo, agradeció la colaboración de las autoridades españolas, especialmente de la Guardia Civil, en las labores de búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas.

La dependencia explicó que la Embajada de México en España ha brindado asistencia consular a los familiares del fallecido que viajaron a ese país y los acompaña en los trámites para la repatriación de sus restos. También realiza las gestiones necesarias para apoyar con los gastos funerarios y el traslado del cuerpo a México, de acuerdo con las decisiones de la familia.

¿Qué sabemos del choque de trenes en España en el que murió un mexicano?

Los familiares de Fernando Calvillo, según el comunicado, expresaron su agradecimiento a las instituciones que participaron en la búsqueda, así como a las personas que les manifestaron su solidaridad.

El accidente ocurrió el 28 de octubre, cuando un tren de alta velocidad de la empresa pública española Renfe chocó por detrás con otro de la compañía Iryo que permanecía detenido en la vía, en las inmediaciones de Urda.

La colisión provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó decenas de heridos, además de al menos 69 víctimas mortales, en uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España.

El siniestro motivó la suspensión del servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y la apertura de investigaciones para determinar sus causas y posibles responsabilidades. El Gobierno español decretó tres días de luto oficial, del 29 al 31 de octubre, mientras continuaban las labores de identificación de las víctimas tras el choque de trenes.

*Con información de EFE