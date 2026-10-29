Choque de trenes en España: Comisión de Investigación confirma 69 muertes

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) rectificó y mantiene en 69 el número de víctimas mortales del accidente ferroviario en Urda, España, minutos después de que ese organismo aumentara la cifra de fallecidos a 74 en su página web.

Fuentes del Ministerio de Transportes aseguraron que los datos oficiales son los que ofrece el Gobierno regional de Castilla-La Mancha y no confirman “ningún dato” de 74 muertes, a pesar de las cifras ofrecidas previamente en la web de la CIAF, que se alberga en la página del Ministerio.

La cifra cancelada fue la primera comunicación oficial de la CIAF del número de fallecidos por el choque de trenes en España, puesto que, previamente, los datos de fallecidos se habían comunicado por el Gobierno regional d’ Castilla-La Mancha.

Bajo el epígrafe “Ficha inicial nuevo suceso investigado’la comisión mantuvo la cifra de 74 fallecidos hasta poco después de las 18:00 hora local y aproximadamente diez minutos después la rebajó a 69. Fuentes del Ministerio de Transportes se remiten a la información oficial del gobierno regional, que mantiene la cifra de 69 fallecidos.

Así ocurrió el choque de trenes en España

El choque de dos trenes en España ocurrió a las 08:54 horas del miércoles, cuando un AVE de Renfe con 397 personas a bordo que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla embistió por detrás a un tren detenido de Iryo, que llevaba 147 pasajeros, incluido un bebé, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

En este siniestro, el segundo de este tipo ocurrido este año en España, al menos un argentino falleció, mientras que hay personas desaparecidas, entre ellas un mexicano.

Se trata de Fernando de Jesús Calvillo, quien estaba de vacaciones en España. Su hermana explicó que la familia está en comunicación con la Embajada de México en España por la desaparición.

¿Qué sabemos sobre las causas del choque de trenes en España?

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, dijo que un accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria del país como el que ocurrió, es “verdaderamente inverosímil”.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria (Adif), Puente relató lo ocurrido a primera hora de la mañana cerca de la estación de la población de Urda, en Toledo, y que provocó un choque de dos trenes, uno de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo.

Puente afirmó que se produjo la caída del sistema de seguridad LZB y, posteriormente, el centro de control de Adif reanudó la marcha “con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación Urda”.

Esa decisión, cuando había un tren todavía parado (el Iryo) se tomó sin fijar una limitación de velocidad. “Se toma desde el centro de control y es el origen del accidente”, aseguró el ministro.

Detalló que desde Adif se piensa que la caída del LZB provocó la detención de al menos 6 trenes, pero después se dio la autorización al maquinista de retomar la marcha del Ave, que recorrió unos 25 kilómetros cuando se produjo el accidente al embestir al Iryo que estaba parado en la vía.