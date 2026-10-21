El incendiario discurso de Javier Milei contra ‘el impresentable dictador’ Pedro Sánchez en España

El presidente de Argentina, Javier Milei, en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores manifestó este miércoles su condena “más enérgica” por los “insultos y calumnias” del presidente de Argentina, Javier Milei, contra el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

“Es indigno” que una persona que ostenta la más alta representación de su país visite España “con el único objetivo de intentar fomentar un clima de polarización y violencia entre españoles y entre naciones hermanas como son la española y la argentina”, subrayó Exteriores en un comunicado.

El Gobierno español respondió de este modo a Milei, que llamó “impresentable dictador” y “delincuente” a Sánchez en un acto celebrado en Madrid, y urgió a sacar a los socialistas del Ejecutivo “a patadas”.

España es una nación soberana “que no acepta injerencias externas, ni ataques e injurias” a su jefe de Gobierno ni a sus instituciones, “elegidas, libre, democrática y soberanamente”, ni tolera tampoco que “nadie enturbie” la convivencia pacífica y democrática del país, según el comunicado ministerial.

Nuevo choque entre España y Argentina

Este es un nuevo choque entre ambos gobiernos desde que Milei es presidente de Argentina, cargo del que tomó posesión en 2023.

Desde entonces, ha efectuado varios viajes a España, ninguno oficial, sin que se reuniera en ninguno con Sánchez, a quien insultó en varias ocasiones.

En el primero de ellos, en mayo de 2024, el mandatario argentino participó en un evento organizado por el partido de extrema derecha Vox, en el que llamó “calaña” al gobernante español y “corrupta” a su esposa, Begoña Gómez.

Aquellas declaraciones derivaron en un incidente diplomático, con la llamada a consultas de la embajadora de España en Buenos Aires y el nombramiento de un nuevo embajador cinco meses después.

Milei defiende su amistad con Abascal y dice que no se reúne con Sánchez por ‘delincuente’

Milei defendió su amistad tanto con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y dijo que no prevé reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por “delincuente”.

“Soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”, apuntó en un foro organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum.

“Los visito porque mi compromiso y mi amor hacia España hacen que apoye a aquellos que van a generar mayor bienestar en los españoles y no a aquellos que van a querer hundirlos y sustituirlos por otras culturas que los van a exterminar”, añadió.

En su agenda figura una reunión con Díaz Ayuso, aunque esta vez no está programado un encuentro con el líder de Vox, aunque sí con su secretario general, Ignacio Garriga.