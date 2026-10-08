¿Milei se burla de México? Celebra avance de la derecha en Latinoamérica con mensaje MAGA

El presidente de Argentina se burló de que algunos países dejaron de ser gobernados por partidos progresistas. (EFE)

Javier Milei, presidente de Argentina, se burló por el avance de la derecha en Latinoamérica con una imagen generada con inteligencia artificial donde aparece su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.

El mandatario argentino escribió “estamos limpiando el continente” y “solo es cuestión de tiempo”, pues los países anteriormente gobernados por movimientos progresistas dieron un cambio de timón al elegir a figuras conservadoras.

En la imagen se ven los lugares vacíos del “Foro de São Paulo”, agrupación que desde hace años es señalada por presuntamente ser “la maquinaria que utiliza el crimen organizado para desestabilizar la democracia”, declaración que se revive por el discurso que impulsan presidentes como Donald Trump, de Estados Unidos, Abelardo de la Espriella, de Colombia, entre otros.

“Sólo es cuestión de tiempo... Estamos limpiando el continente... MAGA!”, escribió el mandatario argentino.

¿Qué es el Foro de São Paulo?

La agrupación inició luego que Fidel Castro sugirió a Luiz Inacio Lula da Silva, entonces líder sindicalista brasileño del Partido de los Trabajadores, que fundaran un seminario internacional para reunir anualmente a figuras de la izquierda y “discutir planes” para América Latina, recuerda la BBC.

Fue en 1990 cuando se hizo el primer foro fundado por el PT en la ciudad de Sao Paulo, de ahí su nombre, con la asistencia de 60 partidos de izquierda que más tarde evolucionarían hasta 120 de 24 países.

En sus orígenes, el Foro de São Paulo se planteó como un espacio para debatir sobre el surgimiento de un socialismo democrático para el siglo XXI. Sin embargo, asegura la BBC, ahora funciona como un think tank.

El apogeo de este espacio fue entre 2008 y 2009, cuando entre los miembros aparecieron los presidentes de Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Ello llevó a la fundación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), organización que tenía el propósito de facilitar el comercio e intercambio social y cultural entre los países de América Latina, pero en 2018 algunos países se salieron de la alianza.

¿Por qué vuelve a la discusión la victoria de la derecha?

El domingo 4 de octubre fue la primera vuelta de las elecciones de Brasil, donde Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ganó por una ligera ventaja.

Javier Milei celebró la victoria de Flávio Bolsonaro y se refirió a Lula da Silva como “zurdo comunista”.

En caso de que Bolsonaro gane la contienda, sería el quinto país en cambiar de elegir un partido conservador bajo la sombra de supuesta intervención de Estados Unidos.