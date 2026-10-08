Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 8 de octubre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 8 de octubre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 8 de octubre desde Palacio Nacional.

Al comienzo de la semana, la mandataria federal comentó que se presentaría el decreto para obligar a las redes sociales a identificar y eliminar contenidos que inciten a la violencia.

La medida llega tras el ataque ocurrido en Torreón, Coahuila, donde un par de gemelos, identificados como ‘Los Cuates’, ingresaron a una secundaria y asesinaron a una subdirectora.

Sigue la conferencia matutina a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 7 de octubre?

En la mañanera anterior, el gobierno de la presidenta Sheinbaum informó que Estados Unidos dejó de enviar una quinta parte del suministro tradicional del gas natural.

Cuitláhuac García, director general de Control del Gas Natural (Cenagas), no precisó por cuánto tiempo ocurrió el recorte al suministro ni el motivo de esta medida.

La presidenta negó que el Gabinete de Seguridad tenga información sobre las supuestas amenazas que recibió Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, como señaló la fiscal del estado.

Además, descartó tener conocimiento de nexos entre ‘El Tanque’, operador del CJNG, y Amílcar Olán, presunto socio de Andrés Manuel López Beltrán.