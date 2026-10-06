Promovió la candidatura de Sheinbaum y no renunciará a su doble nacionalidad: ¿Quién es Cecilia Guadiana?

“Por ahora no voy a renunciar a mi doble nacionalidad”, fueron las palabras de la senadora Cecilia Guadiana, quien aspira a la gubernatura de Coahuila y que asegura que no renunciará a la ciudadanía estadounidense pese a la reforma que plantea Morena.

Para ella, la iniciativa con la que se prohiben gubernaturas o cargos públicos a personas con doble nacionalidad “no le quita el sueño”. Además, explicó que hay casos específicos como el de ella, que “no estaba en sus manos”, ya que desde que nació tiene la segunda ciudadanía.

“El tema de mi doble nacionalidad no estaba en mi control hace 31 años, mis papás decidieron que yo naciera allá. Independientemente, yo soy mexicana de nacimiento, porque soy hija de padres mexicanos y llevo viviendo aquí toda mi vida”, explicó Guadiana, quien aseguró que sus intereses están en el Senado y que no renunciará a la doble nacionalidad.

Con ello, no explicó si votará a favor o en contra de la iniciativa de Morena.

¿Quién es Cecilia Guadiana?

Nacida el 22 de noviembre en Estados Unidos, Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano es una senadora de Morena que representa a Coahuila y que formó parte del movimiento #YoSoy132.

Cecilia Guadiana es hija del fallecido Armando Guadiana, candidato de Morena por la gubernatura de Coahuila en 2023.

También es licenciada en Derecho por el Tec de Monterrey. Además, cuenta con diplomados como abogada global y de banca privada.

Desde los 18 años comenzó con el activismo y los movimientos políticos, ya que en 2012 formó parte del movimiento #YoSoy132, para años después sumarse como promotora del voto en campañas para senadores y diputados.

En 2021 fue promotora de las consultas ciudadanas para la consulta de juicio a expresidentes, y un año más tarde participó en la revocación de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Para 2023 se alineó con la presidenta Claudia Sheinbaum, esto como coordinadora del proyecto ‘Ella por’, que impulsaba su candidatura presidencial. Además, apoyó la campaña de su padre.

Tras años de promoción política, su primera oportunidad llegó en 2024 como senadora de la república por Coahuila tras ganar las elecciones, con miras de competir por la gubernatura del estado en 2029.

Como abogada, ha trabajado en la promoción corporativa en la casa de bolsa Finamex y como colaboradora en el despacho de abogados Whittel Melton.

Durante años se ha mostrado en favor de los apoyos sociales como becas para los jóvenes. Además, ha denunciado a los gobiernos priistas por la situación de adicciones que viven jóvenes del estado.