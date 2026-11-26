El salario mínimo en México podría aumentar entre 10 y 11 por ciento para 2027.

El salario mínimo en México podría aumentar entre 10 y 11 por ciento para 2027, estimó el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Luis Felipe Munguía, quien adelantó que las negociaciones entre el gobierno, el sector empresarial y los trabajadores podrían concluir durante las primeras dos semanas de diciembre.

El incremento todavía no está definido, pues las propuestas de los sectores involucrados mantienen diferencias. Mientras el sector obrero plantea un aumento de 15 por ciento, los empresarios buscan limitarlo a un porcentaje de un solo dígito.

Al término de una reunión de trabajo con diputados integrantes de la Comisión de Trabajo, Munguía informó que este jueves comenzó la sesión permanente del Consejo de Representantes de la Conasami, en la que participan los tres sectores para negociar el ajuste salarial que entrará en vigor en enero de 2027.

“Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de encontrar un punto intermedio, un acuerdo entre los tres sectores”, señaló.

El funcionario aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el porcentaje de incremento, ya que deberá surgir de un consenso entre trabajadores, empresarios y gobierno. No obstante, calculó que las conversaciones podrían extenderse durante un par de semanas.

¿Cuándo se anunciará el aumento al salario mínimo para 2027?

Luis Felipe Munguía estimó que el acuerdo sobre el nuevo salario mínimo 2027 podría alcanzarse entre la primera y la segunda semana de diciembre, aunque recordó que en años anteriores las negociaciones han concluido desde los primeros días del mes.

Una vez que se alcance el consenso y se dé a conocer el porcentaje aprobado, el nuevo monto comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027.

El presidente de la Conasami calculó que el incremento podría beneficiar a alrededor de 8 millones de trabajadores, una cifra similar a la registrada con el aumento de 2026. Sin embargo, precisó que el número definitivo dependerá del porcentaje que finalmente se autorice.

Para determinar cuántas personas recibirán el beneficio, explicó, se identifica a los trabajadores cuyos ingresos actuales se encuentran por debajo del nuevo salario mínimo. Sus percepciones deberán ajustarse para cumplir con el monto que entre en vigor en enero.

Cabe recordar que durante los dos primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum, los incrementos al salario mínimo fueron de 12 por ciento en 2025 y de 13 por ciento en 2026.

¿Aumentar el salario mínimo afecta a las empresas?

Ante las preocupaciones del sector empresarial sobre el impacto de los aumentos salariales en los costos de operación, Munguía sostuvo que los efectos han sido limitados.

De acuerdo con el titular de la Conasami, el incremento en los costos laborales nunca ha superado el 2 por ciento. Como referencia, mencionó que en años anteriores se registraron aumentos de 0.4 y 0.5 por ciento, mientras que en el periodo más reciente el impacto fue de 1.8 por ciento.

También destacó que los costos laborales en México continúan siendo bajos frente a los de otras economías. Como ejemplo, señaló que representan alrededor del 32 por ciento, frente al 70 por ciento en Estados Unidos, por lo que consideró que todavía existe margen para mejorar los salarios sin afectar significativamente las finanzas de las empresas.

Munguía también rechazó que los incrementos al salario mínimo estén provocando que trabajadores abandonen la formalidad para incorporarse a la informalidad.

Explicó que los análisis técnicos de la Conasami identificaron que el aumento reciente de la informalidad corresponde principalmente a personas que estaban desempleadas y se incorporaron al mercado laboral, y no a trabajadores que dejaron un empleo formal.

¿La jornada laboral de 40 horas influirá en el aumento salarial?

Sobre la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales, el presidente de la Conasami indicó que sus posibles costos también serán considerados durante las negociaciones salariales.

Detalló que el equipo técnico del organismo realizará estimaciones sobre los efectos que podría tener la medida para las empresas. Sin embargo, precisó que el impacto dependerá de cómo se instrumente la reducción de horas y de las condiciones de productividad de cada centro de trabajo.

Por otra parte, Munguía recordó que la meta de alcanzar un salario mínimo equivalente a 2.5 canastas básicas hacia 2030 contempla cierta flexibilidad en los incrementos anuales. Esto significa que podrían aprobarse aumentos menores en algunos años y mayores en otros, dependiendo de los costos y las condiciones económicas.

Finalmente, estimó que actualmente el equivalente a 2.5 canastas básicas representa alrededor de 420 pesos diarios de salario, cantidad que deberá actualizarse conforme a la inflación de la canasta alimentaria.