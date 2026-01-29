Salarios mínimos profesionales bajo la lupa: ¿Qué es la Comisión Consultiva y para qué sirve?

La Comisión Consultiva revisará el sistema salarial, los oficios incluidos y el efecto de los aumentos recientes. (Foto: Shutterstock)

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aprobó la creación de una Comisión Consultiva para evaluar aspectos clave del sistema salarial, en particular las percepciones profesionales y el mecanismo conocido como Monto Independiente de Recuperación (MIR). La medida forma parte del proceso de fijación que derivó en los nuevos montos vigentes desde el 1 de enero de 2026.

De acuerdo con la Conasami, el propósito de esta comisión es realizar un análisis técnico, económico y jurídico del listado vigente de salarios mínimos profesionales, para verificar que las profesiones, oficios y trabajos especiales incluidos reflejen de manera adecuada las condiciones del mercado laboral.

La revisión también se enfocará en evaluar los efectos de los incrementos salariales aplicados desde 2017, así como la pertinencia del MIR, mecanismo que suma un monto fijo al ajuste porcentual anual para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.

¿Qué es la Comisión Consultiva y quiénes la integran?

La Comisión Consultiva es un grupo de trabajo creado para aportar información técnica, económica y legal que ayude a evaluar si los salarios mínimos profesionales y otros elementos del sistema salarial siguen siendo adecuados y actuales.

Su objetivo principal es evaluar la pertinencia de mantener o ajustar profesiones, oficios y trabajos especiales dentro del catálogo de salarios mínimos profesionales, así como estudiar los efectos de las recientes políticas salariales, incluyendo el MIR.

La comisión estará compuesta por 12 integrantes: seis representantes del sector laboral y seis del sector empresarial, presidida por el titular de la Conasami, el Dr. Luis Felipe Munguía Corella, con apoyo de la Dirección Técnica como Secretaría Técnica para dar seguimiento a los trabajos.

Esta estructura busca incorporar distintos puntos de vista sobre cómo los cambios en salarios mínimos profesionales pueden repercutir en la dinámica laboral y la competitividad. Además, se invitará a especialistas e instituciones académicas para fortalecer el análisis.

¿Cuándo se instala la Comisión Consultiva?

La Comisión Consultiva de la Conasami deberá instalarse e iniciar formalmente sus actividades a más tardar el 13 de febrero, con el fin de recabar información, analizar datos y construir un informe final que se presentará ante el Consejo de Representantes en octubre de 2026.

Este reporte será clave para orientar decisiones sobre la estructura de salarios mínimos profesionales y la continuidad o ajuste del MIR.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) indicó que la resolución para la creación de la Comisión Consultiva será publicará en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación (DOF).