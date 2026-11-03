IP aplica un ‘ayúdame a ayudarte’: Pide reducir cargas fiscales para subir salario mínimo en 2027

El salario mínimo ha experimentado un alza significativa desde la llegada de Morena al poder en 2018.

En la negociación del aumento al salario mínimo para 2027, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), pidió que el Gobierno reduzca cargas fiscales y administrativas a negocios familiares.

Estimados del organismo indican que, con el mismo salario semanal, pasar de 48 a 46 horas eleva 4.35 por ciento el costo por hora en 2027, y el ajuste acumulado para llegar a la jornada de 40 horas llegará a 20 por ciento en 2030.

“Queremos que las personas ganen mejor, tengan tiempo para sus familias y cuenten con seguridad social. Cuando aumenta el salario también pueden aumentar las contribuciones sobre esa remuneración; por eso debemos discutir cómo reducir las cargas que dificultan contratar y permanecer en la formalidad”, señaló Octavio de la Torre de Stéffano, presidente del organismo.

La Confederación propone revisar impuestos, cuotas, derechos y costos de cumplimiento con una agenda conjunta con las secretarías del Trabajo, de Hacienda e IMSS en la que se incluyan:

Estímulos al impuesto sobre nómina.

Apoyos temporales y verificables a nuevas contrataciones.

Mecanismos focalizados para facilitar la seguridad social.

Revisión de derechos y costos administrativos.

Capacitación, digitalización y financiamiento.

Reglas de cumplimiento proporcionales a las capacidades de los pequeños negocios.

Acuerdos con plazos y resultados verificables en reducción de cargas, productividad y empleo formal.

Evaluación de los efectos de la transición sobre ingresos, descanso, cobertura de servicios y viabilidad empresarial.

Un aumento hipotético de 10 a 12 por ciento sobre el salario mínimo de 315.04 pesos diarios equivaldría a entre 958 y 1 mil 150 pesos adicionales al mes en salario directo, además de los ajustes en prestaciones y contribuciones.

En un ejercicio de la Confederación, un salario de 20 mil pesos mensuales implica un costo patronal cercano a 26 mil pesos, alrededor de 30 por ciento adicional, que puede acercarse a 40 por ciento con otras obligaciones.

Además del salario, un empleo formal incluye prestaciones laborales como el pago de aguinaldo; vacaciones pagadas y prima vacacional, y contratar una sustitución puede generar un gasto adicional.

En materia de seguridad social, se pagan cuotas patronales por riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; guarderías y prestaciones sociales; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y para la vivienda se hace aportación patronal al Infonavit de 5 por ciento sobre la base aplicable.

En el segundo trimestre de este año, alrededor de 33.1 millones de personas (55.1 por ciento de la población ocupada) trabajaban en la informalidad. De las 599 mil 334 ocupaciones nuevas en 2026, 494 mil 607 fueron informales.

“Los problemas compartidos exigen responsabilidades compartidas. Queremos mejores salarios, más descanso y más personas con seguridad social. Para conseguirlo, necesitamos que los negocios familiares tengan condiciones para crecer y sostener esos derechos todos los días”, afirmó De la Torre.