¿Culiacán tendrá nuevo alcalde? Vence licencia de Juan de Dios Gámez, edil ligado al narco en EU

La situación política de Culiacán continúa sin definirse. Aunque la licencia solicitada por Juan de Dios Gámez Mendívil para dejar de ser alcalde cumplió seis meses el pasado 1 de noviembre, el Ayuntamiento todavía no ha determinado si regresará al cargo o si deberá nombrarse a un nuevo presidente municipal.

La alcaldesa interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, señaló que la licencia de Gámez Mendívil se mantiene vigente mientras continúa la investigación en su contra, por lo que todavía no existe una fecha definida para que concluya su periodo.

Al ser cuestionada sobre qué ocurrirá y si continuará al frente de Culiacán, Ramos Villarreal recordó que la solicitud del alcalde fue presentada ante el Cabildo por un periodo mayor a 10 días y autorizada en esos términos.

“En tanto la investigación continúa, entiendo que el estatus de su licencia será el mismo. Ya habría que saber qué es una vez que este estatus de la licencia cambie, pues ya se tendrá que hacer lo conducente”, declaró.

Sin embargo, la falta de una definición provocó críticas de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes acusaron a Morena de mantener a Culiacán en una crisis de gobernabilidad.

Los legisladores señalaron que la capital de Sinaloa permanece bajo una administración interina, sin que exista una determinación sobre el futuro del gobierno municipal, luego de que Gámez Mendívil solicitara licencia tras los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

En el contexto de las investigaciones, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador con licencia Enrique Inzunza Cázarez, y el propio Gámez Mendívil, así como dos exfuncionarios de la Fiscalía estatal, ya comparecieron ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, hasta la información proporcionada, ninguno de ellos cuenta con una ficha roja de búsqueda emitida por Interpol. Mientras que cinco exfuncionarios de la Fiscalía General de Sinaloa todavía tienen pendiente presentarse ante la FGR.

Mientras continúan las investigaciones, la situación administrativa del Ayuntamiento permanece sin una resolución definitiva, lo que mantiene abierta la posibilidad de que el Cabildo y el Congreso estatal deban intervenir para definir quién estará al frente del gobierno municipal.

¿Cómo sería elegido el nuevo alcalde de Culiacán?

El diputado Jorge González explicó que el primer paso corresponde al Cabildo de Culiacán, órgano que debe determinar jurídicamente si la licencia concedida a Juan de Dios Gámez Mendívil continúa vigente o si ya concluyó su periodo.

De acuerdo con el legislador, el Cabildo tiene la responsabilidad de emitir un pronunciamiento formal sobre el estatus de la licencia. En caso de que sus integrantes determinen que existe una vacante permanente en la presidencia municipal, el procedimiento pasaría al Congreso del Estado de Sinaloa.

González detalló que, una vez notificado el Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) tendría que turnar el asunto a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta comisión elaboraría un dictamen en el que se propondría a una persona para ocupar la presidencia municipal, propuesta que posteriormente sería sometida a votación ante el pleno del Congreso estatal.

“Si declara una vacante permanente por parte del alcalde de Culiacán, el Congreso del Estado, en el uso de sus facultades, deberá... Bueno, se le notificará al Congreso del Estado y el Congreso del Estado, JUCOPO, notifica a la Comisión de Puntos Constitucionales para que esta haga un dictamen donde seleccionan a una persona para mandarla a votar al pleno”, explicó en entrevista con Azucena Uresti.