Nueva ley de rentas en CDMX: ¿Qué propone el registro de contratos de arrendamiento y quién debe hacerlo?

La nueva Ley de Arrendamiento Inquilinario de CDMX propone hacer obligatorio el registro digital de contratos de renta.

Si rentas una casa o departamento en la Ciudad de México, podría haber un nuevo trámite para ti: el registro digital de tu contrato de arrendamiento. Esta medida forma parte de las disposiciones para regular el mercado de alquiler de vivienda y busca dar mayor certeza jurídica tanto a propietarios como a inquilinos.

El Gobierno capitalino presentó una iniciativa de Ley de Arrendamiento Inquilinario y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que contempla fortalecer este mecanismo, establecer reglas para el registro de los contratos y ofrecer servicios gratuitos de orientación y mediación en caso de conflictos.

La propuesta, impulsada por la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya fue presentada ante el Congreso de la Ciudad de México, donde deberá discutirse y aprobarse antes de su entrada en vigor.

¿Cómo se podrá registrar un contrato de renta en CDMX?

La iniciativa plantea que el registro de los contratos de arrendamiento se realice a través de una plataforma digital, cuya administración estaría a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

Para completar el trámite, las personas arrendadoras o arrendatarias tendrían que proporcionar los siguientes datos:

Información de la persona arrendadora y de la persona arrendataria.

Ubicación del inmueble.

Monto de la renta.

Depósito.

Garantías.

Plazo del contrato.

¿Quién debe registrar el contrato de arrendamiento en CDMX?

De acuerdo con la iniciativa del Gobierno capitalino, la persona propietaria del inmueble, es decir, el arrendador, será responsable de registrar el contrato de arrendamiento.

El trámite deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato. Una vez registrado, se emitirá una constancia que el propietario tendrá que entregar a la persona inquilina.

¿Qué pasa si el propietario no registra el contrato?

Para estos casos, la propuesta de ley contempla una multa para los arrendadores que incumplan con la obligación de registrar los contratos de alquiler.

Además, establece que, si el propietario no realiza el procedimiento dentro del plazo previsto, la persona inquilina podrá hacerlo por su cuenta. Esta disposición busca evitar que los arrendatarios queden desprotegidos jurídicamente.

El proyecto también considera servicios gratuitos de orientación, asesoría, mediación y conciliación para atender posibles desacuerdos entre ambas partes.

¿Qué cambiará para inquilinos y propietarios con la nueva ley de rentas?

La iniciativa plantea mantener el límite establecido en el Código Civil de la Ciudad de México que establece que los aumentos anuales de renta no pueden superar la inflación del año anterior. Asimismo, contempla limitar las garantías que pueden solicitarse para rentar una vivienda y evitar prácticas discriminatorias.

Entre los derechos que plantea reconocer para las personas inquilinas se encuentran:

No ser discriminadas por vivir con niñas, niños o animales de compañía.

No pagar costos de intermediación ni de formalización del contrato.

Recibir gratuitamente orientación, asesoría, mediación, conciliación y patrocinio.

Registrar el contrato de arrendamiento cuando la persona propietaria no cumpla con esa obligación.

Por su parte, las personas arrendadoras tendrían las siguientes obligaciones:

Solicitar únicamente una garantía de cumplimiento, que podría ser un aval o una fianza .

. Registrar el contrato dentro de los 30 días posteriores a su celebración.

Entregar a la persona inquilina la constancia de registro.

Obtener la autorización de la Defensoría para realizar el arrendamiento.

Al respecto, el secretario de Vivienda capitalino, Inti Muñoz Santini, aclaró que la propuesta no busca congelar los precios ni establecer una tarifa única para todas las viviendas, sino reforzar las reglas existentes.