Freno a rentas de corta estancia en CDMX crearía mercado negro

Las rentas de corta estancia ha crecido 54 por ciento en el último año en la CDMX (Foto: Cuartoscuro)

El endurecimiento de la regulación a las rentas turísticas en la CDMX podría incentivar un mercado negro y debilitar la confianza de los inversionistas, sin resolver el déficit habitacional de más de 700 mil viviendas que arrastra la capital del país, asdvirtieron expertos.

“Uno de los principales problemas o amenazas es la creación de mercado negro, esto ya se ha visto en otros países, además de que el mayor impacto al sector es la confianza y certeza para lograr una mayor inversión para que el mercado de rentas mantenga un crecimiento sostenido.

La renta es una alternativa para satisfacer el acceso a la vivienda en la Ciudad de México”, dijo Justino Moreno, Head of Accumin Intelligence México, división de análisis de datos y tecnología de Tinsa México.

Agregó que desde mayo pasado, cuando el gobierno de la CDMX anunció el arranque del Registro Digital Obligatorio para Plataformas y Anfitriones de Alojamiento Temporal en la CDMX, su ocupación cayó 7 por ciento anual.

“Lo que se busca con la legislación es tener más control, pero también ir midiendo la oferta y cambiar el sentido a rentas de largo plazo, ese es el incentivo. Pero desde la perspectiva inmobiliaria, debemos hacer una distinción importante, tener una regulación no significa que automáticamente vas a recuperar este una vivienda para renta tradicional”, matizó la presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Jenny Althair Rivas Padilla.

Aseguró que la industria de la renta de corta estancia ha crecido 54 por ciento en el último año en la CDMX, mientras que en otras ciudades con mayor movilidad turística ya registra un aumento del 60 por ciento.

“Hay un nicho de mercado y hay que cubrir esa necesidad. Desde AMPI creemos que si bien la demanda de vivienda en renta es muy estructural, no depende únicamente de Airbnb, porque hay mercado para todos”, aseguró Rivas Padilla.

En la CDMX más del 36 por ciento de la vivienda se encuentra rentada, una demanda que podría mantenerse durante los próximos años.

“El mercado de rentas sigue manteniendo un atractivo con crecimientos importantes. Tanto la renta de corto plazo como la de largo plazo presentan una tendencia positiva y, en particular, la renta de largo plazo es muy relevante por la solidez de esa demanda”, apuntó Téllez, Enrique Téllez, Co-Director de Desarrolladora Delparque.

(Gráfica: El Financiero)

En cuanto a costos, durante el primer semestre de 2026, el precio de la renta de prolongada estancia, subió 3.7 por ciento, a un precio promedio de 21 mil 921 pesos mensuales, considerando un departamento de 65 metros cuadrados con dos recámaras, de acuerdo con la plataforma Inmuebles24.

Sin embargo hay diferencias sustanciales, según la zona, por ejemplo, la renta de un espacio en la colonia Hipódromo de la Condesa se eleva hasta los 38 mil 419 pesos por mes, en contraste con Pantitlán, donde la renta es de 10 mil 865 pesos en junio pasado.

Si la lupa se enfoca en las alcaldías, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Benito Juárez tienen los precios más altos de renta los cuales van de los 20 a los 29 mil pesos promedio.

En el otro extremo los precios medios de las rentas oscilan entre los 13 mil a los 13 mil 607 pesos mensuales, en Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

“Para poder determinar la plusvalía o minusvalía, hay factores que influyen como la ubicación, características físicas, la demanda, el uso permitido, financiamiento, etcétera y esto propiamente una regulación como tal, no influye para determinar el valor en sí de un inmueble”, explicó la presidenta nacional de la AMPI.

Aunque acotó que en términos de rentabilidad, sí puede haber diferentes escenarios, según la renta de corta o larga estancia.

En ese sentido, en la CDMX la tasa de rentabilidad bruta va de los 5.5 y 7.2 por ciento en la renta tradicional, mientras que en una propiedad en renta de corta estancia ya descontando los gastos, mantenimientos, limpieza, impuestos la rentabilidad se dispara hasta un 11 por ciento, según los niveles de ocupación, según Accumin Intelligence México.

“La demanda de vivienda es muy grande, principalmente en la CDMX, ya que los precios están haciendo muy difícil la adquisición y la alternativa que está cubriendo esta falta de vivienda es la renta. Las zonas donde se concentran las rentas de corta y larga estancia son colonias atractivas por generación de empleos, atractivos turísticos y de mayor conectividad”, abundó Moreno.

Francisco Andragnes, CEO de Homie.mx, plataforma digital de renta y administración de vivienda, afirmó que a medida que crezcan los controles se continuará una aceleración mayor de propietarios moviéndose a la renta tradicional. Pero por otro lado, acotó, el déficit habitacional seguirá en niveles altos, subiendo los precios por encima de la inflación.

“Podemos echarle la culpa al Airbnb, a los extranjeros, podemos echarle culpa a los especuladores, pero ese no es el problema. El problema es que no se construyen prácticamente viviendas en la CDMX”, concluyó Andragnes.