Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, analizó los factores de riesgo para disminuir la inflación.

El aumento del salario mínimo a tasas de doble dígito, la persistencia de la inflación de los servicios y la depreciación del peso representan riesgos para que los precios desciendan y converjan al objetivo de 3 por ciento, advirtió Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México.

Al participar en la LIV Convención del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), enfatizó que “los incrementos salariales constituyen un riesgo permanente, ya que se prometió seguir con las alzas de doble dígito hasta 2030”. El peligro se debe a su incidencia sobre los costos laborales en el sector servicios.

“Si el salario mínimo sigue aumentando todos los años a doble dígito, pues va a ser muy difícil romper esta persistencia”, reiteró.

Mencionó que 46 por ciento de quienes trabajan tiempo completo perciben hasta un salario mínimo.

Refirió que en el escenario de incrementos salariales que analizó se prevé un aumento de 11 por ciento.

Heath explicó que la inflación de los servicios se ubicó en 4.3 por ciento, prácticamente en el mismo nivel que a principios de 2025. Los servicios alimenticios, el componente más persistente, mantienen aumentos de entre 7 y 8 por ciento.

Subrayó que la inflación subyacente, que refleja mejor la tendencia de mediano plazo y donde la política monetaria tiene mayor influencia, tocó un mínimo a finales de 2024 y desde entonces prácticamente no ha avanzado. Para alcanzar la meta de 3 por ciento, debe retomar una trayectoria descendente, sobre todo mediante una moderación de los servicios.

¿Cuál será el papel del peso?

A este panorama se suma la depreciación reciente del peso, cuyo efecto podría reflejarse en las mercancías con un rezago de alrededor de seis meses.

Heath citó un análisis de Banco Base que calcula que la depreciación observada añadiría medio punto porcentual a la inflación en 2027.

La inflación no subyacente también enfrenta riesgos por factores climáticos y decisiones de política pública. Aunque el pronóstico es favorable, consideró poco probable que no haya nuevos choques.

Mencionó la posibilidad de un fenómeno de mayor intensidad, el “superniño”, así como los huracanes.

¿Y la recuperación de la economía?

La recuperación económica es otro riesgo. La revisión al alza de las expectativas de crecimiento para 2026 implica que la brecha negativa del producto podría ser menor a la prevista, reduciendo el efecto de contención que el débil dinamismo había ejercido sobre las presiones inflacionarias.

El economista indicó que el mayor crecimiento y la depreciación del peso fueron elementos relevantes entre las decisiones de política monetaria de septiembre y noviembre, pues suelen asociarse con una pausa o un aumento de la tasa de interés.

Sobre las deliberaciones de la Junta de Gobierno de Banxico, sostuvo que las diferencias de opinión entre sus integrantes no significan que carezcan de un interés común: llevar la inflación al objetivo de 3 por ciento.

Recordó que la política monetaria puede impulsar la actividad económica en el corto plazo, pero ese efecto se desvanece en el mediano plazo y puede convertirse en mayor inflación. Por ello, no debe exigírsele que resuelva problemas que están fuera de su alcance.