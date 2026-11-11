Inflación en EU aviva apuestas de aumento de tasas de interés de la Fed: ¿Cómo afectaría al peso mexicano?

Los precios de la gasolina en EU es uno de los temas que más preocupa a los estadounidenses.

La inflación en Estados Unidos avanzó 0.4 por ciento a tasa mensual durante octubre, 10 puntos base por encima de lo previsto por el mercado, lo que fortaleció las expectativas de un aumento a la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal (Fed) para la reunión de diciembre.

El movimiento estuvo impulsado por el índice subyacente, que aumentó 0.3 por ciento mensual, avance similar al del mes previo, y se mantiene alto, según cifras desestacionalizadas.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) reportó avances mensuales de 0.5 por ciento en alimentos y de 0.7 por ciento en energía. La agencia no presentó comparaciones anuales frente a octubre de 2025 debido a que el cierre del Gobierno Federal del año anterior impidió la recolección de información.

Analistas de Royal Bank of Canada estimaron que la inflación general anual se aceleró a 3.9 por ciento en octubre, al igual que la no subyacente a 2.8 por ciento, frente a 3.7 y 2.6 por ciento de los avances en septiembre, respectivamente.

Señalaron que comenzó a reflejarse un efecto derrame por el encarecimiento de los energéticos en la economía, insumos que ya impactan las cadenas productivas de diversos sectores a través de mayores costos en el transporte.

En Commerzbank estimaron que, a partir de los datos de septiembre y noviembre del año pasado, se puede estimar que la inflación general aumentó 4 por ciento anual en octubre, mientras que el índice subyacente se elevó 2.8 por ciento.

Consideraron que si bien el aumento mensual se moderó, las presiones inflacionarias en Estados Unidos siguen siendo elevadas.

De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores descuentan alzas para la reunión del 9 de diciembre: asignan 90.9 por ciento de probabilidad a un incremento de 25 puntos base y 9.1 por ciento a uno de 50 puntos base.

Analistas de TD Bank indicaron que la fuente de las presiones inflacionarias se trasladó de los aranceles hacia los mayores costos de energía y una sólida demanda de bienes tecnológicos impulsada por el auge de la inteligencia artificial .

James Knightley, economista en jefe internacional de ING, destacó las declaraciones del gobernador de la Reserva Federal, Kevin Warsh , sobre la posibilidad de elevar la tasa de interés en hasta 50 puntos base en diciembre en lugar de 25.

El analista advirtió que la Fed tendrá su sesión antes de conocer el dato de inflación de noviembre , por lo que no alcanzará a ponderar el abaratamiento reciente del petróleo derivado de una esperada desescalada en Medio Oriente .

Para Capital Economics, el avance de 0.3 por ciento en la inflación subyacente confirma prácticamente un ajuste al alza en la tasa de la Fed en diciembre y eleva el riesgo de un movimiento de 50 puntos base.

(El Financiero)

Implicaciones de la tasa de interés en EU para México

Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investments, señaló que un incremento de 50 puntos base por parte de la Fed podría llevar al peso mexicano aniveles de 19.0 o 19.1 unidades por dólar .

Añadió que el mercado podría interpretar el reciente recorte de tasas del Banco de México (Banxico) como prematuro y comenzar a descontar alzas de tasas el próximo año para ajustar el diferencial, lo que aumentaría drásticamente los réditos en el país, aunque precisó que existen escenarios que evitarían volver a una política restrictiva. “Este último efecto puede ser contrarrestado ya sea por un mejor comportamiento de la inflación en México y/o menor actividad económica.

Analistas de Banamex coincidieron en que el peso mexicano seguirá presionado por la perspectiva de que el próximo año se estreche aún más el diferencial de tasas entre Banxico y la Fed, el cual alcanzó un mínimo histórico de 225 puntos.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, advirtió que el repunte en energéticos representa un riesgo latente, ya que la prolongación del conflicto entre EU e Irán podría agravar las disrupciones y acelerar la transmisión de costos hacia la inflación subyacente, al margen de las elecciones y de las decisiones de la Fed.