Contra todo pronóstico: Banxico recorta tasa de interés a 6.25 y adelanta larga permanencia

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) recortó la tasa de interés en 25 puntos base para ubicarla en 6.25 por ciento. En una votación de 3 a 2, indicó que el “ajuste puntual” es el adecuado para enfrentar retos futuros y adelantó que permanecerá en el nivel actual por un tiempo prolongado.

Esta decisión tomó por sorpresa a la mayoría de los analistas, quienes descontaban que durante la junta del banco central no se realizaría algún ajuste. Tras la baja, las autoridades monetarias del país descartaron que se trate de un nuevo ciclo de reducciones a la tasa y se espera siga en el nivel actual en gran parte del próximo año.

En el comunicado de la penúltima reunión de decisión de política monetaria del año, se justificó el recorte por la continuación del proceso desinflacionario, la falta de presiones de demanda en la economía, el grado de restricción monetaria y que, ante las condiciones de holgura prevalecientes, el traspaso de movimientos cambiarios a los precios sería limitado.

“Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que mantener la tasa por un tiempo prolongado en el nivel alcanzado apoyará la convergencia de la inflación a su meta y será adecuado para enfrentar los retos macroeconómicos externos”, manifestó Banxico.

Añadió que en sus decisiones tomará en cuenta el comportamiento observado y esperado de la inflación y sus determinantes, incluyendo el traspaso del tipo de cambio a los precios del consumidor, las condiciones de holgura y las expectativas de inflación.

De acuerdo con lo informado por Banxico, votaron a favor del recorte la gobernadora Victoria Rodríguez y los subgobernadores Gabriel Cuadra y Omar Mejía; mientras que Galia Borja y Jonathan Heath buscaron que la tasa permaneciera en 6.50 por ciento.

Adicionalmente, se mantuvo para el cuarto trimestre de 2027 que la inflación general converja a la meta de 3.0 por ciento. Banxico reafirmó su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable.

Escenario complicado

Al respecto, Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica en Barclays, señaló que había elementos para subir o recortar tasas. “La Junta ha actuado de manera responsable y ahora busca hacer estos ajustes finos entendiendo las diferencias entre los ciclos económicos de Estados Unidos y México”, dijo a El Financiero TV.

En este mismo espacio, Victor Gómez, economista en jefe de Finamex, que junto con Barclays anticiparon la baja en la tasa junto con otras pocas instituciones, anotó que la posibilidad de que la Fed suba la tasa en diciembre se redujo tras las elecciones intermedias y la caída del precio del petróleo.

“Si la Fed no sube, Banxico tendrá más oportunidades para retomar recortes el próximo año”, consideró. El diferencial entre México y EU está en el mínimo de 225 puntos base, ya que el rango de los fondos federales va de 3.75 a 4.0 por ciento.

Analistas de BBVA Research aseguraron que la minuta de la decisión de política monetaria revelará lo que la Junta espera con la medida sorpresiva, la cual calificaron de inoportuna. “Habría sido prudente adoptar un enfoque conservador y esperar una coyuntura más favorable para bajar las tasas”.

Paulina Anciola e Iván Arias, analistas de Banamex, afirmaron que no se cumplían las condiciones para tener una postura monetaria más acomodaticia ante un panorama inflacionario que se ha deteriorado y una depreciación del tipo de cambio, aunado a un crecimiento económico más sólido.

Banxico consideró que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico mantiene un sesgo al alza. De hecho, aumentó ligeramente sus previsiones para la inflación general y subyacente para el cierre de año.

¿Qué implicaciones financieras habrá?

Álvaro Vértiz, socio director de DGA Group para Latinoamérica y el Caribe, subrayó que entre los ganadores que deja el recorte de Banxico está la Secretaría de Hacienda, porque cada punto de tasa pesa en el costo financiero de la deuda y eso cuenta en un año de consolidación fiscal.

También enlistó a las empresas endeudadas a TIIE, ya que el crédito corporativo a tasa variable baja y es un alivio real para la inversión productiva; los exportadores, ya que les da competitividad en precio. En cambio, los perdedores son los ahorradores, los bancos, así como importadores y consumidores.

Luis Gonzalí, VP y codirector de Inversiones de Franklin Templeton México, detalló que si el mercado castiga la reducción de Banxico se podría ver un alza en las tasas de largo plazo, lo que podría incrementar el costo de endeudamiento del gobierno. “La primera reacción fue mixta. Hay que esperar un poco”, indicó el experto.