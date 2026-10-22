Citigroup reúne a analistas en México para preparar la salida a bolsa de Banamex

Ejecutivos de Banamex y Citigroup se reúnen antes de la salida a Bolsa.

Analistas de Wall Street viajaron esta semana a Ciudad de México para reunirse con la gerencia de Grupo Financiero Banamex antes de la oferta pública de acciones que Citigroup planea realizar sobre el banco minorista mexicano.

Ejecutivos como el presidente Fernando Chico Pardo, el director ejecutivo Edgardo del Rincon y el director financiero Patricio Diez de Bonilla conversaron con analistas de los bancos que participan en la venta de acciones a principios del próximo año, según fuentes cercanas al asunto. El grupo analizó las finanzas de los próximos años mientras los analistas preparan sus modelos Banamex, que se utilizarán para promocionar el banco entre los inversionistas, indicaron las fuentes, quienes solicitaron el anonimato al tratarse de reuniones privadas.

Bajo la dirección de Chico Pardo, quien adquirió una participación del 25% a finales del año pasado, Banamex está otorgando préstamos de forma más agresiva en su intento por recuperar la cuota de mercado perdida frente a los principales bancos del país en las últimas décadas. Sus hijos mantuvieron decenas de reuniones con inversores en Nueva York a principios de este mes, según informó Bloomberg, lo que despertó el interés de inversores internacionales en los planes de reestructuración del banco, según fuentes cercanas a las conversaciones.

Los representantes de Citigroup y Banamex declinaron hacer comentarios.

La consejera delegada de Citigroup, Jane Fraser, declaró este mes que el banco estadounidense se encuentra inmerso en los preparativos para separar por completo su antiguo negocio de banca minorista en México. Tras cerrar el acuerdo con Chico Pardo, la entidad financiera con sede en Nueva York vendió a principios de este año un 24 por ciento adicional del banco a inversores como General Atlantic y fondos gestionados por Blackstone.

El lunes, Banamex vendió bonos bancarios con capacidad de absorción de pérdidas por valor de 900 millones de dólares, tras la emisión de 1.300 millones de dólares a principios de este año, con el objetivo de fortalecer su balance y su base de inversores antes de su separación de Citigroup.

El negocio bancario de Banamex ha estado registrando una rentabilidad sobre el capital de alrededor del 11 por ciento, frente al 10 por ciento que registraba cuando Citi México y Banamex comenzaron a presentar informes por separado a finales de 2024.

Grupo Financiero Banorte SAB de CV, el único banco de referencia en el mercado mexicano, registró una rentabilidad sobre el capital (ROE) superior al 30 por ciento en agosto, a nivel de banco, mientras que el mayor prestamista del país, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, reportó una tasa cercana al 24 por ciento, según datos del regulador. Actualmente, Banorte cotiza a más del doble de su valor contable, según datos recopilados por Bloomberg.

Tras la venta a Chico Pardo a 0.8 veces su valor contable y posteriormente a los demás inversores a un múltiplo de 0,85, es probable que la oferta pública de acciones de Banamex supere su valor contable, según Gilberto García, director de asesoría estratégica de Miranda Partners. Esto valoraría al banco mexicano en aproximadamente 12.000 millones de dólares, añadió García.

La reciente emisión de bonos AT1 fue un paso claramente positivo, pero abordar los gastos operativos de Banamex, que son relativamente más altos que los de Banorte y BBVA, tendrá el mayor impacto en la reducción de la brecha de su rentabilidad sobre el capital (ROE) con sus rivales, dijo García.

Banamex registró un descenso del 13 por ciento en los gastos operativos durante el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que su índice de eficiencia mejoró hasta el 53.1 por ciento, frente al 60,8% del año anterior.

Será difícil contener los gastos mientras la entidad crediticia también busca ampliar su cartera de préstamos, añadió García.

Dado que se prevé una salida a bolsa a principios de 2027, probablemente solo habrá indicios tempranos de una recuperación operativa, y los analistas e inversores se centrarán en cambio en las previsiones de la dirección.

“Será el clásico dilema de prometer poco y ofrecer mucho”, dijo. “Si Chico Pardo y su equipo logran esto, será una historia muy atractiva”.