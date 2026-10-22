Reduce Pemex 21 por ciento su deuda y va por inversión de 1.8 billones de pesos

Petróleos Mexicanos (Pemex) redujo 21 por ciento su deuda financiera respecto a 2024, a 77 mil 500 millones de dólares (mdd) al cierre de junio de 2026, y proyecta inversiones por un billón 845 mil 647 millones de pesos (mdp) entre 2025 y 2030 para fortalecer la exploración y extracción de hidrocarburos , la refinación y la producción de petroquímicos y fertilizantes.

De acuerdo con una presentación del director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso , durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum , la petrolera reportó una disminución de 20 mil mdd en sus pasivos financieros en menos de dos años, mientras que su deuda se ubica 32 por ciento por debajo del máximo histórico registrado en 2020, cuando alcanzó 113 mil 200 mdd.

“Este resultado es muy importante porque significa menos pagos de intereses y más recursos para invertir en extracción refinación y petroquímica en beneficio del país”, dijo Carpio Fragoso.

¿Cómo se distribuirá la inversión que Pemex prevé para 2030?

Del monto de inversión previsto para 2030, un billón 463 mil 759 mdp se destinarán a exploración y extracción, lo que representa alrededor de 79 por ciento del total. Otros 185 mil 559 mdp se canalizarán al Sistema Nacional de Refinación; 104 mil 282 mdp, a sistemas logísticos; 71 mil 38 mdp, a petroquímica y fertilizantes, y 21 mil 10 mdp, al procesamiento de gas.

En materia operativa, Pemex reportó una producción estable de 1.76 millones de barriles diarios de petróleo entre enero y agosto de este año, con la meta de alcanzar 1.8 millones de barriles por día. En gas natural, registró una producción de 4 mil 916 millones de pies cúbicos diarios, un incremento de 7.5 por ciento frente a 2024.

La petrolera también destacó un avance en la transformación de crudo dentro del país. Entre enero y agosto de este año procesó un millón 109 mil barriles diarios, 81 por ciento más que los 612 mil barriles diarios registrados en 2018.

Además, la producción de gasolina , diésel y turbosina aumentó 186 por ciento frente a ese mismo año, al pasar de 350 mil a un millón un mil barriles diarios, incluyendo la producción de la refinería Deer Park , en Estados Unidos.

Este avance se reflejó en una mayor participación de combustibles elaborados por la propia empresa en sus ventas, ya que mientras que en 2018 sólo 24 por ciento de los combustibles comercializados por Pemex provenía de sus refinerías, entre enero y agosto de 2026 la proporción subió a 85 por ciento, reduciendo la participación de las importaciones.

En el segmento industrial, la producción de petroquímicos derivados del etileno creció 27 por ciento anual en el periodo enero-agosto, al pasar de 44 mil toneladas en 2025 a 56 mil toneladas en 2026. La producción de fertilizantes aumentó 16 por ciento, de 665 mil a 773 mil toneladas. Las ventas de gasolina y diésel de Pemex sumaron un incremento de 160 mil 589 millones de pesos, equivalente a 17.9 por ciento.

Por su parte, la secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, reconoció que México cuenta con inventarios de gas natural suficientes para atender la demanda nacional por tres días.

“En términos de almacenamiento solo tenemos esa capacidad, pero sí tenemos mecanismos para responder conforme a la demanda se presenta”, y detalló que el país tiene dos estaciones de almacenamiento de gas natural en Tamaulipas, dos más en Baja California, que se suman a una más en el puerto de Manzanillo.

No obstante, la reducción de la deuda de Pemex debe analizarse considerando el origen de los recursos utilizados para conseguirla. Nay Marrufo, experta en energía, señaló que el saneamiento financiero de Pemex ha dependido de las aportaciones del Gobierno federal, debido a que la empresa todavía no genera suficiente flujo de efectivo para cubrir sus necesidades de inversión y reducir sus pasivos por cuenta propia.

“La deuda no bajó por un excedente de caja de la empresa: su flujo libre (operación menos inversión) es negativo”, advirtió Marrufo en un análisis.

También señaló que la disminución del monto es menor cuando se consideran los adeudos con proveedores y otros pasivos contractuales.