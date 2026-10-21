Pemex reduce su deuda 21% y alista inversión de 1.8 billones de pesos para extracción de crudo al 2030

Petróleos Mexicanos (Pemex) redujo 21 por ciento su deuda financiera respecto a 2024, a 77 mil 500 millones de dólares al cierre de junio de 2026, y proyecta inversiones por un billón 845 mil 647 millones de pesos entre 2025 y 2030 para fortalecer la exploración y extracción de hidrocarburos, la refinación y la producción de petroquímicos y fertilizantes.

De acuerdo con la presentación del director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, la petrolera reportó una disminución de 20 mil millones de dólares en sus pasivos financieros en menos de dos años, mientras que su deuda se ubica 32 por ciento por debajo del máximo histórico registrado en 2020, cuando alcanzó 113 mil 200 millones de dólares.

La empresa destacó que el menor endeudamiento permite reducir el pago de intereses y liberar recursos para inversiones productivas, en un contexto en el que busca fortalecer sus operaciones y elevar el aprovechamiento de la producción nacional de hidrocarburos.

Del monto de inversión previsto para el periodo 2025-2030, un billón 463 mil 759 millones de pesos se destinarán a exploración y extracción, lo que representa alrededor de 79 por ciento del total. Otros 185 mil 559 millones de pesos se canalizarán al Sistema Nacional de Refinación; 104 mil 282 millones, a sistemas logísticos; 71 mil 38 millones, a petroquímica y fertilizantes, y 21 mil 10 millones, al procesamiento de gas.

Pemex reporta producción de 1.76 millones de barriles diarios

En materia operativa, Pemex reportó una producción estable de 1.76 millones de barriles diarios de petróleo entre enero y agosto de 2026, con la meta de alcanzar 1.8 millones de barriles por día. En gas natural, registró una producción de 4 mil 916 millones de pies cúbicos diarios, un incremento de 7.5 por ciento frente a 2024.

La petrolera también destacó un avance en la transformación de crudo dentro del país. Entre enero y agosto de este año procesó un millón 109 mil barriles diarios, 81 por ciento más que los 612 mil barriles diarios registrados en 2018.

Además, la producción de gasolina, diésel y turbosina aumentó 186 por ciento frente a ese mismo año, al pasar de 350 mil a un millón un mil barriles diarios, incluyendo la producción de la refinería Deer Park, en Estados Unidos.

Este avance se reflejó en una mayor participación de combustibles elaborados por la propia empresa en sus ventas, ya que mientras que en 2018 sólo 24 por ciento de los combustibles comercializados por Pemex provenía de sus refinerías, entre enero y agosto de 2026 la proporción subió a 85 por ciento, reduciendo la participación de las importaciones.

En el segmento industrial, la producción de petroquímicos derivados del etileno creció 27 por ciento anual en el periodo enero-agosto, al pasar de 44 mil toneladas en 2025 a 56 mil toneladas en 2026.