Plataforma no tripulada de Pemex en Ciudad del Carmen se incendia: ¿Qué pasó?

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó un incendio en su plataforma Abkatún-H, que se ubica a unos 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche.

La empresa informó que el incidente ocurrió a las 11:15 horas de este lunes, específicamente en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, y que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad, por lo que embarcaciones contraincendios acudieron a atender dicha emergencia.

Además, Pemex reportó que no hubo personas lesionadas por el incendio.

Este año hubo dos incidentes de incendio en la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. La más reciente ocurrió el 1 de octubre, cuando pobladores y pescadores de comunidad al complejo compartieron fotos y videos de la columna de humo.

El incidente de octubre en la refinería de Dos Bocas ocurrió por el sobrecalentamiento que causó un conato de incendio en el pastizal seco alrededor de un quemador. No hubo heridos ni afectaciones mayores.

Hubo otros incendios en la refinería Olmeca ocurridos el 23 de enero; el 17 de marzo en una barda perimetral y donde murieron cinco personas; y el 9 de abril en una zona de almacenamiento de coque.

Asimismo, en mayo ocurrió una fuerte explosión en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, que dejó a seis personas lesionadas.

Además de los diversos accidentes ocurridos en plataformas y refinerías, Pemex se ha enfrentado a las acusaciones de organizaciones ambientales por los daños ecológicos de sus proyectos.

Apenas en octubre, activistas convocados por más de 25 organizaciones ambientalistas protestaron por el rechazo a los estudios sobre extracción de gas mediante fracturación hidráulica, método conocido como fracking.

Bajo la consigna “queremos futuro, no hidrocarburos”, las personas protestaron con una “contragalería” de fotografías de incendios, quemadores de gas y derrames petroleros.

Los activistas recordaron diversos incidentes entre ellos un incendio de 150 días en Veracruz, cuando el pozo Krem-1, en Las Choapas, se incendió entre marzo y agosto, afectando a las comunidades cercanas. A ello se suman otros incidentes como los derrames petroleros, fugas en oleoductos y más.

Con información de EFE.