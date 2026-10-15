¿Adiós a multas y recargos? Diputados abren la puerta a grandes empresas con deudas fiscales

El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027. (Foto: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO)

La Cámara de Diputados aprobó eliminar el límite de ingresos para acceder al programa de regularización fiscal previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, lo que beneficiará a grandes empresas y contribuyentes que hayan registrado ingresos superiores a 300 millones de pesos en 2025.

¿Qué empresas podrán acceder a la regularización fiscal del SAT en 2027?

La modificación aún debe ser aprobada por el Senado de la República para entrar en vigor, advirtió el diputado Gustavo de Hoyos Walther, integrante de la Comisión de Hacienda.

“Lo más probable es que esa reserva, presentada por Ricardo Monreal, coordinador de Morena, en conjunto con todas las demás de la Ley de Ingresos de 2027, se voten cerca de la medianoche del miércoles o en la madrugada del jueves”, detalló.

Ricardo Monreal calculó que el programa podría beneficiar a cerca de 30 millones de contribuyentes, entre ellos 2.5 millones de personas morales y alrededor de 16 mil grandes contribuyentes, que aportan al erario unos 2.3 billones de pesos.

El coordinador de Morena argumentó que ampliar el programa permitirá recuperar créditos fiscales, reducir controversias, dar certidumbre jurídica y favorecer la inversión.

Precisó que, con el límite de ingresos aplicado en el programa anterior, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 6 mil 436 millones de pesos y benefició a 38 mil 399 contribuyentes.

¿Qué multas y recargos se pueden eliminar al regularizar adeudos con el SAT?

“El estímulo no implica condonar impuestos, pues los contribuyentes deberán pagar íntegramente el adeudo principal actualizado por inflación”.

“El beneficio consiste en eliminar multas, recargos y gastos de ejecución, lo que no contraviene la prohibición de condonaciones establecida en el artículo 28 constitucional”, enfatizó.

La propuesta surgió después de una reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, en la que se planteó eliminar el tope de 300 millones de pesos.

Domingo Ruiz López, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, explicó que el programa permite regularizar adeudos de ejercicios anteriores mediante el pago del impuesto actualizado, sin pagar multas, recargos ni gastos de ejecución.

El especialista recordó que la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 estableció el límite de 300 millones de pesos.

La modificación para 2027 permitirá acceder al beneficio a empresas con ingresos superiores a esa cantidad, si el Senado la aprueba.

Ruiz López estimó que eliminar los recargos representa un ahorro importante, pues estos pueden equivaler a entre 18 y 19 por ciento anual.

Añadió que la facilidad se ha aplicado durante tres años consecutivos y beneficia tanto al gobierno, al recuperar ingresos, como a las empresas, al permitirles resolver sus adeudos fiscales y continuar sus operaciones.

Gustavo de Hoyos cuestionó la estrategia de Morena para impulsar modificaciones legislativas: “Mandan a Monreal para plantearlo, alinear con esto a todos los subgrupos que hay en Morena y, en general, a todo el bloque oficialista”, recalcó.

La reserva presentada por Ricardo Monreal modifica el artículo Vigésimo Primero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, no la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).

La propuesta elimina el límite de ingresos de 300 millones de pesos registrado en 2025 para acceder al programa de regularización fiscal, así como la exclusión de los asuntos a cargo de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT.

Con ello, las empresas de cualquier tamaño podrán solicitar el beneficio de eliminar multas, recargos y gastos de ejecución por adeudos fiscales, siempre que paguen el impuesto principal actualizado por inflación y el Senado apruebe la modificación.