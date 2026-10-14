CCE, las inversiones y los descuentos en impuestos en 2027

El ambiente en el festejo por los 50 años del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que preside José Medina Mora realmente fue cordial y relajado, con amplia convocatoria de gobernadores, organismos empresariales, embajadores y funcionarios federales, incluido el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, y el canciller Roberto Velasco y también llegó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

José Medina Mora (Ilustración de Laura Mancilla)

La presidenta Claudia Sheinbaum se mostró contenta, incluso se quedó más tiempo del previsto saludando y tomándose fotografías con los asistentes, y es que además la elección de la sede fue un acierto, aunque más allá de la celebración, los anuncios y los temas en los pasillos fueron lo relevante.

Por un lado, José Medina Mora Icaza, presidente del CCE, aprovechó la fecha para recordar que el organismo no es oficialismo ni oposición, sino institución, y que el diálogo no significa renunciar a las diferencias. Su mensaje tuvo destinatarios claros: México necesita inversión, pero también certidumbre jurídica, seguridad, energía y agua para convertir los proyectos en crecimiento y lo más importante, crecer y reducir el déficit, lo que valió aplausos y que todos voltearan a ver al destinatario ahí presente, el secretario de Hacienda.

En el otro lado de la moneda, Sheinbaum, quien de manera rápida recordó la inversión pública y mixta de 8.4 billones de pesos para los próximos cuatro años, destinada a infraestructura energética, transporte, agua, puertos y vivienda. Quizás lo que más aplausos se llevó es que en 2027, los contribuyentes podrán regularizar adeudos fiscales sin multas ni recargos, al término del encuentro, la pregunta para Édgar Amador fue precisamente si el beneficio incluiría también las actualizaciones; un detalle que habrá que precisar en las reglas correspondientes, pero eso fue música para los oídos de muchos.

Y en ese ambiente, desde luego dos temas dominaron la conversación: la compra que hizo Televisa para tener una compañía telefónica en su grupo y el anuncio de Estados Unidos de las sanciones por más de mil 210 millones de dólares contra Bank of America por deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero y el incumplimiento de obligaciones regulatorias. En México, la filial la lleva Emilio Romano, que también es presidente de la Asociación de Bancos de México y que dado el tema, inevitablemente estaba asociado a la conversación. Eso sí, quienes saben del tema, en corto comentaban que la sanción estadounidense no tiene relación con las operaciones de la institución en México y la filial no tiene nada que ver, lo que también es una buena noticia, tras lo que pasó el año pasado en la industria.

Desde luego que con 50 años de fundación, el CCE tiene motivos para celebrar y agradecieron a cada uno de sus directivos y colaboradores. Dio gusto ver a Claudio X. González y Héctor Rangel Domene que fueron reconocidos al igual que todos los expresidentes e integrantes de otros organismos. Al final, el verdadero balance no estará en las fotografías ni en los discursos, sino como bien dijeron la presidenta Shainbaum y el presidente del CCE, Medina Mora, que los acuerdos que se han logrado se traduzcan en inversión y crecimiento que tanto se requiere, y pasar del discurso a los resultados. Ahí está el detalle.

Mastercard va por la caja del súper

Sidney Massunaga (Ilustración de Laura Mancilla)

La modernización de los pagos en México tiene un nuevo frente: las cajas de los supermercados y es que les adelanto, que Mastercard que en México tiene al frente a Sidney Massunaga, busca acelerar la adopción de tecnología contactless para que los consumidores puedan pagar su despensa acercando su tarjeta o utilizando una billetera digital desde el celular, sin depender de procesos adicionales en la terminal.

El programa de aceleración de pagos sin contacto parte de una paradoja: más de 90 por ciento de los usuarios cuenta con una tarjeta o billetera habilitada para esta tecnología, pero solo cuatro de cada diez transacciones en supermercados y farmacias se realizan bajo esta modalidad. Además, 73 por ciento de las operaciones elegibles en grandes comercios presenta algún tipo de fricción y eso es lo que precisamente buscan eliminar, esa barrera, ya que en las cadenas hay pocas alternativas para realizar esos pagos.

El problema, entonces, no está únicamente en el consumidor, sino en la aceptación tecnológica y operativa del comercio y es ahí en donde la procesadora de pagos busca poner mayor enfoque, y trabajará con adquirentes y cadenas comerciales en capacitación, soporte y adecuaciones para aprovechar la infraestructura instalada y facilitar los pagos digitales.

El efectivo todavía representa alrededor de 60 por ciento de los pagos de consumo personal, según un estudio difundido por la propia compañía en abril de 2026, y revertir esa situación será una de las primeras y más arduas tareas de Massunaga al frente de la compañía, porque hoy la tecnología existe, ahora será que los usuarios también nos acostumbremos y esta iniciativa permita poder pagar en tiendas de manera rápida, sencilla y segura.

Cervezas, SCJN y falta de certidumbre

Después de un largo proceso judicial que comenzó en 2018, el litigio entre Grupo Modelo y Heineken México por las presentaciones comerciales de Michelob Ultra y Amstel Ultra podría volver al punto de partida: sin una resolución de fondo y, sobre todo, sin claridad para los jugadores de una industria donde las marcas y su diferenciación son parte central del negocio.

Giovanni Azael Figueroa (Ilustración de Laura Mancilla)

Años de procesos legales, en donde la marca es una parte fundamental de cualquier empresa, ahora todo indica que mañana jueves el proyecto del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, que se discutirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propone desechar el amparo directo en revisión 2337/2026 sin analizar la controversia sobre la posible confusión que generan ambas presentaciones.

Desde luego en un mercado como el mexicano, el tema no es la venta, ni la competencia por ganar terreno, más bien para las empresas, la protección de sus marcas e imagen comercial representa inversiones, posicionamiento y confianza; para los consumidores, significa tener elementos claros para elegir qué compran al haber una diferencia clara.

Lo que preocupa, es que en su momento la Corte atrajo el asunto por su relevancia, pero ahora resulta que la discusión procesal amenaza con dejar sin respuesta una controversia que también involucra a la Procuraduría Federal del Consumidor, es decir la certidumbre jurídica queda en el aire al no definir criterios claros, lo que manda una señal poco alentadora, ya que prácticamente se regresa al principio y no resuelve el problema, sino que lo mantiene vivo, con costos para las empresas y dudas para el consumidor sobre quién tiene la marca. Mañana sabremos el desenlace de la historia, o no.

Televisa tiene todo

Emilio Azcarraga (Ilustración de Laura Mancilla)

Un tema empresarial que todo mundo platicó también en la comida de aniversario del CCE fue la compra de AT&T México por Grupo Televisa que tiene al frente a Emilio Azcarraga y Fintech Holdings, de David Martínez, por 2 mil millones de dólares. La operación, sujeta a autorizaciones regulatorias, coloca a Televisa en el negocio de telefonía móvil y abre un nuevo frente competitivo frente a América Móvil, de Carlos Slim. Televisa ya no solo tendrá televisión y conectividad fija: buscará sumar telefonía móvil a su oferta, mientras que la familia Slim, sigue en espera de tener algún día la ansiada cadena de televisión que le ha sido negada.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.