Ivonne Montero y Manelyk González son dos de las granjeras nominadas en la semana 12 de 'La Granja VIP'. (Fotoate El Financiero/Cuartoscuro)

La segunda temporada de La Granja VIP llega a su duodécima gala de eliminación este domingo 29 de noviembre. Después de más de dos meses de convivencia, estrategias, discusiones y pruebas, uno de los participantes nominados tendrá que despedirse de la competencia y abandonar el reality show.

La gala también marcará el final de la aparición especial de los atletas de Exatlón México, quienes se incorporaron a la competencia durante una semana como participantes de La Granja VIP.

Manelyk González nuevamente está nominada en 'La Granja VIP'. (Foto Cortesía TV Azteca) (JAIR RAMIREZ)

¿Dónde y a qué hora ver ‘La Granja VIP’ EN VIVO HOY?

La duodécima gala de eliminación de La Granja VIP se transmitirá este domingo 29 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO.

La transmisión también podrá seguirse a través del sitio web y la aplicación de TV Azteca. Además, quienes quieran observar la convivencia y las actividades de los participantes durante todo el día pueden acceder a la transmisión 24/7 de La Granja VIP disponible en Disney+.

¿Quiénes son los nominados de ‘La Granja VIP’ HOY?

Después de las dinámicas de nominación, salvación y traición de la semana 12, tres participantes quedaron en la tabla y dependen del respaldo de los televidentes para continuar en la competencia.

Mario ‘Mono’ Osuna: exfutbolista y participante de realities deportivos.

exfutbolista y participante de realities deportivos. Ivonne Montero: actriz y cantante, conocida por su trayectoria en televisión.

actriz y cantante, conocida por su trayectoria en televisión. Manelyk González: influencer y personalidad de programas de telerrealidad.

La lista tuvo varios movimientos durante la semana. Kevyn ‘Bicolor’ Contreras consiguió salir de la zona de riesgo, mientras que Niurka Marcos tomó la decisión de enviar a Ivonne Montero a la placa durante la dinámica de traición.

¿Cómo votar en ‘La Granja VIP’ para salvar a tu favorito?

El público tiene la última palabra para decidir qué participante continúa en la competencia. Si alguno de tus favoritos está nominado, puedes apoyarlo mediante las votaciones habilitadas por TV Azteca.

Para votar en La Granja VIP, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP en la página de TV Azteca. También puedes acceder desde la aplicación TV Azteca En Vivo. Busca la sección de votaciones y revisa los nombres de los participantes nominados. Selecciona al granjero que deseas salvar y distribuye tus votos. Confirma tu participación siguiendo las indicaciones de la plataforma.

La dinámica contempla 10 votos por usuario, que pueden concentrarse en un solo participante o repartirse entre los nominados. Las votaciones permanecerán abiertas hasta que la producción anuncie su cierre durante la gala de eliminación.

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La Granja VIP’? Lista completa

La segunda temporada del reality comenzó con 19 participantes y, conforme avanzaron las semanas, varios de ellos tuvieron que abandonar la competencia. Antes de la gala de este domingo, Daniela Alexis, ‘La Bebeshita’, fue la última eliminada.

Abigail Pak, ‘La Coreañera’. María Karunna. Carlos Trejo. Kenny Avilés. Pascal Nadaud. Pimpinela Escarlata. Azalia Ojeda, ‘La Negra’. Pablo Montero. Fernando Lozada. Rafael Mercadante. Daniela Alexis, ‘La Bebeshita’.

Mónica Escobedo fue expulsada de la competencia, por lo que su salida no corresponde a una eliminación por votación del público.

Daniela Alexis, 'Bebeshita', por ahora es la última eliminada de 'La Granja VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes quedan en ‘La Granja VIP’?

Antes de conocer al eliminado número 12, siete granjeros permanecen en la competencia principal. Estos son los participantes de La Granja VIP que continúan en la búsqueda de un lugar en la final: