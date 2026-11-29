La temporada 2026 de '¿Quién es la máscara?' llegó a su octava semana y se acerca a su final. (Foto: Cortesía Televisa Univision/ChatGPT)

Las investigaciones continúan en la temporada 2026 de ¿Quién es la máscara? y hasta dos de los personajes del reality show pueden quedar fuera durante la gala de esta noche.

La última celebridad en abandonar la competencia fue Patricio Borghetti, quien participó bajo el disfraz de Alex Loro y tuvo que revelar su identidad durante la emisión del pasado 22 de noviembre, siendo Mauricio Ochmann el único que le atinó.

La temporada 2026 todavía cuenta con dos botones de salvación, dinámica de ¿Quién es la máscara?, y pertenecen a Anahí y Yuri, ellas todavía pueden evitar la revelación de identidad de dos personajes.

La cantante y actriz Anahí es una de las investigadoras de '¿Quién es la máscara?' 2026. (Foto: Edgar Negrete/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿A qué hora ver ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

¿Quién es la máscara? 2026 se transmite los domingos a las 20:30 horas, tiempo del centro de México este domingo 29 de noviembre.

Durante cada gala, los participantes presentan números musicales y comparten nuevas pistas para que los investigadores y el público intenten descubrir sus identidades.

En esta edición, el panel está integrado por Anahí, Yuri, Juanpa Zurita y Mauricio Ochmann, mientras que Omar Chaparro está a cargo de la conducción y Marisol González presenta los acontecimientos desde el backstage.

¿Dónde ver ‘¿Quién es la máscara?’ EN VIVO?

El reality show se puede ver en México a través de Las Estrellas, canal de televisión abierta que transmite las galas dominicales.

Otra alternativa para seguir las presentaciones es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, que cuenta con la señal en vivo de Las Estrellas.

Además, los espectadores pueden consultar las pistas, videos de las actuaciones y contenido adicional de los participantes en el sitio oficial del programa.

Mauricio Ochmann es el nuevo investigador de '¿Quién es la máscara?'. El actor tomó el lugar de Carlos Rivera en el panel. (Foto: Cuartoscuro)

¿Quiénes han sido eliminados de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

A lo largo de las seis galas de ¿Quién es la máscara? 2026, 12 personajes tuvieron que revelar su identidad y abandonar la competencia. Entre actores, cantantes, conductores y creadores de contenido, estas son las celebridades que se encontraban detrás de los disfraces:

Gárgola: el actor René Casados.

el actor René Casados. Beto Batazo: el luchador Latin Lover.

el luchador Latin Lover. Rito Cangurito: la actriz Verónica Montes.

la actriz Verónica Montes. Tiburcio: la conductora Vanessa Huppenkothen.

la conductora Vanessa Huppenkothen. Atrapasueños: la actriz Alejandra Barros.

la actriz Alejandra Barros. Octavia Ventosa: la actriz Ela Velden.

la actriz Ela Velden. Caco Mixtle: el cantante Pablo Ruiz.

el cantante Pablo Ruiz. Fifí Ñera: la actriz Fabiola Guajardo.

la actriz Fabiola Guajardo. El Paisa: el creador de contenido Jair Sánchez.

el creador de contenido Jair Sánchez. Carmela Tarantela: la actriz Marisol del Olmo.

la actriz Marisol del Olmo. Slash: el actor Marcus Ornellas.

el actor Marcus Ornellas. Alex Loro: el actor y conductor Patricio Borghetti.

el actor y conductor Patricio Borghetti. ¿Qué personajes siguen en ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

¿Qué personajes siguen en ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

Después de la eliminación de Alex Loro, seis personajes permanecen en la competencia y buscan llegar a la final de temporada de ¿Quién es la máscara?.

La lista de participantes que todavía no revelan su identidad está integrada por:

Ana Conda.

Dr. Kaboom.

La Patrona.

Licua Checo.

Patito Feo.

Roseta Palomares.

¿Cuándo es la final de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

La gran final de ¿Quién es la máscara? 2026 está prevista para el domingo 13 de diciembre, de acuerdo con el calendario de los 10 programas que conforman esta octava temporada.