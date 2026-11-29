El Aeropuerto Internacional de Tulum tendrá menos conexiones aéreas durante las vacaciones de fin de año.

La oferta de vuelos directos a Tulum sigue en caída a medida que se acercan las vacaciones de fin de año, lo que podría complicar los planes para turistas nacionales e internacionales que buscan visitar este destino turístico de Quintana Roo.

En meses recientes, varias aerolíneas han anunciado que dejarán de operar en el Aeropuerto Internacional de Tulum. Aeroméxico fue una de las primeras en hacerlo, al suspender sus vuelos desde septiembre pasado. Le siguieron Volaris y United Airlines, que también confirmaron su salida de la terminal, lo que reducirá aún más la oferta de vuelos a una de las zonas más populares de la Riviera Maya.

Pero ojo, esto no significa que Tulum se quedará sin vuelos durante las vacaciones decembrinas. Si ya tienes reservaciones o todavía estás en busca de boletos de avión para viajar en esas fechas, te contamos qué aerolíneas seguirán operando en el aeropuerto y cuándo serán los últimos vuelos de Aeroméxico, Volaris y United Airlines.

¿Cuándo dejarán de volar Volaris, United y Aeroméxico en Tulum?

La buena noticia es que las aerolíneas no se irán al mismo tiempo. Mientras Aeroméxico ya dejó de operar en Tulum, otras compañías mantendrán sus rutas durante Navidad y Año Nuevo, aunque dejarán de ofrecer vuelos a este destino a partir de enero de 2027.

Estas son las fechas que debes tener en cuenta:

Aeroméxico: dejó de volar a Tulum el 30 de septiembre de 2026. La aerolínea suspendió todas sus operaciones en el aeropuerto argumentando las condiciones de mercado.

de 2026. La aerolínea suspendió todas sus operaciones en el aeropuerto argumentando las condiciones de mercado. Volaris: su último día de operaciones será el 6 de enero de 2027 . A partir del 7 de enero dejará de ofrecer vuelos desde y hacia Tulum.

su último día de operaciones será el . A partir del 7 de enero dejará de ofrecer vuelos desde y hacia Tulum. United Airlines: tendrá su último vuelo entre Newark y Tulum el 2 de enero de 2027 . En la ruta desde Houston, su último servicio está programado para el 4 de enero.

tendrá su último vuelo entre Newark y Tulum el . En la ruta desde Houston, su último servicio está programado para el 4 de enero. American Airlines: dejará de operar la ruta Miami-Tulum a partir del 5 de enero de 2027, pero conservará sus vuelos desde Dallas-Fort Worth.

En el caso de United, la compañía recomendó a los pasajeros afectados solicitar un reembolso o revisar las alternativas para viajar a través de otros aeropuertos, como el de Cancún.

El Gobierno de Sheinbaum dijo que Mexicana incrementará sus frecuencias de vuelos hacia Tulum. (Shutterstock)

¿Por qué cada vez hay menos vuelos en el aeropuerto de Tulum?

Cuando comenzó a operar en diciembre de 2023, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto despertó interés por la posibilidad de atraer más turistas a Tulum y a otros destinos de la Riviera Maya.

Según Adam Nathan, analista de la industria turística, la explicación está en que la demanda de pasajeros no cubrió las expectativas con las que fue construida esta terminal. En un hilo publicado en X, detalló cómo varias aerolíneas se han retirado desde su apertura.

La terminal fue construida por el Ejército mexicano por aproximadamente 16 mil 300 millones de pesos, después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenara el proyecto en 2021. La obra se realizó en menos de dos años, en terrenos cercanos al Tren Maya, y cuenta con una pista de 3.7 kilómetros, 13 puertas de embarque y una capacidad para recibir hasta 5.5 millones de pasajeros al año. El Ejército también está a cargo de su operación.

En un principio, las aerolíneas ampliaron su oferta de vuelos hacia Tulum. Durante su primer año y medio de operaciones, el aeropuerto recibió conexiones directas desde ciudades de Estados Unidos como Atlanta, Charlotte, Chicago, Dallas, Detroit, Houston, Los Ángeles, Miami, Minneapolis, Newark y Nueva York. También tuvo rutas desde Toronto, Montreal, Calgary, Quebec.

Sin embargo, llegaron menos pasajeros de los esperados. Según cifras citadas por Nathan, el aeropuerto recibió 1.23 millones de pasajeros en 2024 y 1.24 millones en 2025, menos de una cuarta parte de los 5.5 millones de viajeros que puede atender anualmente. Además, hasta agosto de 2026, el tráfico de pasajeros acumulaba una caída de 34 por ciento.

Las compañías estadounidenses pasaron de realizar 288 vuelos mensuales desde Tulum en junio de 2024 a solamente 101 en abril de 2026. A partir de entonces, distintas empresas comenzaron a retirar conexiones o reducir sus frecuencias, entre ellas Copa Airlines, Avianca y JetBlue.

Nathan apunta a que la cercanía del Aeropuerto Internacional de Cancún y los costos de viajar a Tulum. Cancún se encuentra aproximadamente a dos horas de distancia y cuenta con una mayor oferta de conexiones nacionales e internacionales. Además, asegura que Tulum se convirtió en un destino costoso justo cuando comenzó a operar su aeropuerto.

Ante este panorama, el analista estima que después de mayo de 2027, la oferta de vuelos directos a Tulum quedará concentrada en algunas conexiones de American Airlines desde Dallas-Fort Worth, vuelos de temporada desde Canadá y rutas nacionales de Viva Aerobus y Mexicana hacia la Ciudad de México, además de la conexión de Viva Aerobus con Monterrey.

¿Qué aerolíneas todavía vuelan a Tulum durante las vacaciones de fin de año?

En las rutas nacionales, las principales alternativas son Mexicana de Aviación y Viva Aerobus. Estas son sus conexiones:

Mexicana de Aviación: mantiene vuelos entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Tulum.

Viva Aerobus: ofrece conexiones desde el AIFA, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Monterrey.

También habrá vuelos estacionales hacia Canadá y Estados Unidos durante la temporada de invierno 2026-2027, según informó la Secretaría de Turismo. Entre las compañías que mantienen conexiones están Air Canada, Air Transat y WestJet, con rutas desde distintas ciudades de Canadá.

American Airlines conservará su conexión desde Dallas-Fort Worth, mientras que Delta mantendrá su ruta desde Atlanta durante parte de la temporada.

¿Cuánto cuestan los vuelos de Mexicana y Viva Aerobus hacia Tulum?

Si estás buscando vuelos a Tulum para diciembre de 2026 y enero de 2027, desde el interior del país, Viva Aerobus y Mexicana son las alternativas nacionales que conviene revisar.

Viva Aerobus

Estas son las tarifas mínimas para viajar a Tulum en diciembre y enero:

AIFA-Tulum: desde 257 pesos por boleto sencillo, más TUA.

desde 257 pesos por boleto sencillo, más TUA. AICM-Tulum: entre mil 729 y 3 mil 327 pesos por boleto sencillo en diciembre y mil 984 pesos en enero de 2027, más TUA.

vuelos a Tulum

vuelos a Tulum

Mexicana de Aviación

Al 13 de noviembre, estos son los precios de referencia para vuelos de ida, tomando como fechas tentativas desde el 24 de diciembre hasta el 3 de enero:

AIFA-Tulum: durante diciembre, los boletos sencillos cuestan entre 2 mil 602 y 2 mil 922 pesos, dependiendo del día de la semana. A partir del 1 de enero de 2027, las tarifas disminuyen y comienzan en mil 863 pesos.

Toma en cuenta que las tarifas económicas anunciadas pueden cambiar según la fecha, disponibilidad, equipaje y cargos aeroportuarios. En fechas de alta demanda, como Navidad y Año Nuevo, los precios pueden aumentar.