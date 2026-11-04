Se agrava crisis en el Aeropuerto de Tulum: United también dejará de volar y recomienda pedir reembolso

Otra aerolínea del Aeropuerto de Tulum suspenderá sus vuelos.

La aerolínea estadounidense United abandonará su operación diaria en el aeropuerto de Tulum, confirmó la empresa a El Financiero.

La aerolínea se suma a otras firmas aéreas nacionales e internacionales que han recortado o eliminado sus rutas ante una menor demanda hacia uno de los puntos más importantes para el turismo en México.

United explicó que la eliminación de los dos vuelos que realizaba diariamente a Tulum corresponde a factores de mercado.

De esta manera, el último día de servicio diario de United entre Newark / Nueva York (EWR) y Tulum (TQO) será el 2 de enero de 2027.

En tanto, el último vuelo programado de United entre Houston (IAH) y Tulum (TQO) será el 4 de enero de 2027.

“Los clientes tendrán la opción de cambiar su reserva a vuelos hacia aeropuertos cercanos, como Cancún (CUN), que se encuentra a entre 1,5 y 2 horas en auto y da servicio a muchas de las mismas zonas turísticas que TQO; alternativamente, pueden solicitar un reembolso”, agregó la aerolínea en una postura oficial enviada a este medio.

¿Qué aerolíneas dejarán de volar en el aeropuerto de Tulum?

Este podría ser solo el inicio de una crisis turística mayor en Tulum, pues mientras que la ocupación hotelera y la llegada de turistas ha disminuido, se prevé que para enero la salida de aerolíneas comience a pesar aún más.

Volaris, Aeroméxico, American Airlines y ahora United eliminarán sus rutas al aeropuerto de Tulum, mientra que Viva Aerobus y Mexicana mantendrán sus vuelos diarios de cara al invierno.

De manera temporal, Air Canada, Air Transat y WestJet operarán algunos vuelos semanales entre octubre y abril del siguiente año.

La caída de conectividad Tulum se explica por multiples factores: la llegada masiva de sargazo, la mala gestión del destino por parte del ejército, con el fuerte aumento de precios en los accesos a atracciones turisticas, así como un boom inmobiliario que amplió la oferta.

Por ahora, solo Mexicana tiene previsto el incremento de operaciones en Tulum.

Ambas empresas son controladas por el ejército, por lo que la ampliación de frecuencias se explicaría más por motivos políticos que por la demanda.

Como en la mayoría de los destinos vacacionales en México, el mercado estadounidense es el más importante en emisión de viajeros, pero las condiciones del siguiente año dejarán prácticamente sin vuelos de la Unión Americana a Tulum.