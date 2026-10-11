Los excéntricos lujos del ‘Capitán Sol’: 12 inmuebles, un penthouse en Tulum y gastos en casinos

El 'Capitán Sol' pagó más de un millón de pesos, vía transferencia electrónica, para la compra de un penthouse en Tulum Quintana Roo.

Miguel Ángel ‘N’ tenía una doble vida. De manera pública era un jubilado de la Secretaría de Marina, sin ingresos adicionales, según él. No obstante, los movimiento bancarios del también conocido como ‘Capitán Sol’ revelan una historia distinta.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la red de huachicol fiscal supuestamente encabezada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, revela que el ‘Capitán Sol’ gastó más de 60 millones de pesos en inmuebles, joyerías y casinos.

Entre las compras que más llaman la atención está la que realizó en una tienda Tiffany & Co, donde pagó más de 400 mil pesos. Eso no fue todo. El ‘Capitán Sol’ contaba con 11 cuentas bancarias y 12 inmuebles.

Todos esos gastos forman parte del expediente que la FGR presentó antes la jueza Mariana Vieyra Valdez durante la audiencia en la que se determinó que el ‘Capitán Sol’ está vinculado a proceso.

El 'Capitán Sol' fue detenido el pasado 2 el octubre por su presunta participación en la red de huachicol fiscal en México.

¿Cuántas propiedades tenía el ‘Capitán Sol’ y dónde estaban?

La FGR identificó 12 inmuebles comprados por el ‘Capitán Sol’, los cuales están en tres estados: seis en Veracruz, cuatro en Ciudad de México y dos en Sinaloa. De acuerdo con la investigación, ocho de esas propiedades fueron adquiridas entre 2013 y 2023.

Según los datos reunidos por la FGR, Miguel Ángel ‘N’ gastó 13 millones 125 mil 863 pesos en inmuebles. De ese monto, más de 10 millones de pesos fueron pagados de contado o en efectivo, señal de posible lavado de dinero.

Lista de los 12 inmuebles comprados por el ‘Capitán Sol’

Miguel Ángel ‘N’ compró cuatro inmuebles ubicados en la zona sur de la Ciudad de Mexico, según la indagatoria de la FGR. Estas son las propiedades que se detectaron:

Calz. De La Virgen 207, Colonia Culhuacán Secc. 6, Distrito Federal, Código Postal 4480.

Calle Algodonales No. Ext. 21, Torre B, Depto. 3., Colonia Granjas Coapa. C.P. 14330, Tlalpan. Ciudad de México.

Tenorios 7 Torre 3b, Col. Granjas Coapa, CP. 14330, Tlalpan, Ciudad de México.

Manuela Sáenz 43 402, Col Presidentes Ejidales, CP. 04480, Coyoacán, Ciudad de México.

Cuauhtémoc No. 390-3, Colonia Col. Bienestar, Sinaloa, Código Postal 9999.

Unid Habitacional Nav. Los Álamos, Dpto 204 C, Marzo y Periodistas, Col. Colonia Álamos I, Ahome, Sinaloa.

Calle 20 De Nov. 2127-1, Colonia Zaragoza, Veracruz, Código Postal 91910.

Laguna Ladoga 16, Col. Punta Tiburón Residencial Marina y Golf, CP. 95264, Alvarado, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Laguna Tamesi 190, Col. Punta Tiburón Residencial Marina y Golf, CP. 95264, Alvarado, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Paloma Colorada 6, Col. La Tranca, CP. 91166, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Laguna Tamesí 220, Col. Punta Tiburón Residencial Marina y Golf, CP. 95264, Alvarado, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Laguna Tamesi 119, Col. Punta Tiburón Residencial Marina y Golf, C.P. 95264, Alvarado, Veracruz de Ignacio de la Llave.

El penthouse de Tulum: el inmueble más llamativo del ‘Capitán Sol’

Además de esas propiedades, la FGR detectó que el ‘Capitán Sol’, detenido a principios de octubre, pagó más de un millón de pesos por un penthouse en Tulum, Quintana Roo, luego de que analizó las transferencias hechas por el exintegrante de la Secretaría de la Marina.

¿Cómo gastó el ‘Capitán Sol’ más de 52 millones de pesos en casinos?

Entre 2015 y 2023, el ‘Capitán Sol’ registró gastos por 52 millones 128 mil 239 pesos en casinos. El detalle que más llama la atención es que 99.3 por ciento de esas operaciones se realizaron en efectivo.

De acuerdo con el expediente de la FGR, el ‘Capitán Sol’ realizó los movimientos en casinos como: Telest, Perisur Yak y Big Bola Santa Fe.

Según las autoridades mexicanas, ese tipo de operaciones podrían implicar lavado de dinero en casinos. La dinámica es la siguiente: se depositan grandes cantidades de efectivo ilícito para comprar fichas de juego, se realiza una apuesta mínima y después se solicita el reembolso.

Los otros gastos del ‘Capitán Sol’: tarjetas, viajes y líneas telefónicas

Además de los inmuebles y los casinos, la FGR documentó que el ‘Capitán Sol’ gastó más de 6 millones de pesos en tarjetas de crédito. En paralelo, registró ingresos a través de cheques de caja por más de 5 millones de pesos durante 2020, 2021 y 2022, lo que generó alertas por operaciones sospechosas.

Aunado a eso, Miguel Ángel ‘N’ acumuló miles de millas aéreas, gracias a sus 30 viajes internacionales entre 2012 y 2025, y decenas, quizás cientos, de vuelos en México. lo cual, señala la FGR, “rebasa sus percepciones como asalariado” de forma evidente.

Con información de David Saúl Vela.