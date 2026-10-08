Vinculan a proceso al ‘Capitán Sol’; presumía vínculos con ‘Andy’ y la Marina, según testigos

Vinculan a proceso a 'El Capitán Sol' por su probable participación en una red de huachicol fiscal. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Miguel Ángel ‘N’, ‘Capitán Sol’, pieza clave en la red de huachicol fiscal que operaba dentro de la Secretaría de Marina y liderada por los sobrinos del extitular de dicha dependencia, Rafael Ojeda, se negó a declarar ante una juez que este jueves lo vinculó a proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

Durante las audiencias de imputación y la de vinculación a proceso, la jueza de control Mariana Vieira Valdez le cuestionó si era su deseo hacer una declaración, a lo que ‘Capitán Sol’ respondió: “No, su señoría”, confirmaron autoridades federales.

La audiencia de este jueves, continuación de la inicial realizada el lunes pasado, la cual se aplazó porque la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, inició a las 05:00 horas y concluyó a las 09:37 horas, dijeron las autoridades.

Vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’

Explicaron que la jueza Vieira Valdez determinó la vinculación a proceso al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó los elementos de prueba suficientes para presumir de manera indiciaria la participación de ‘Capitán Sol’ en los delitos antes citados.

La juzgadora fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y ratificó la prisión preventiva oficiosa, la cual el ‘Capitán Sol’ debe cumplir al interior del penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La FGR solicitó el 18 de agosto de 2025 la detención de 13 personas (ya todas detenidas), la mayoría funcionarios o exfuncionarios de la Secretaría de Marina, a quienes acusó de integrar una red criminal dedicada al huachicol fiscal.

A la cabeza del grupo, según la FGR, estaban el exvicealmirante Manuel Roberto ‘N’ y el contralmirante Fernando ‘N’ (sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda), así como el capitán de corbeta en retiro Miguel Ángel ‘N’, ‘Capitán Sol’.

A este último se le señala como enlace criminal con personal de aduanas y reclutador de integrantes y exintegrantes de la marina, asignados a las aduanas, para el tráfico ilícito de combustible e incluso el tráfico de drogas.

Testigos apuntan vínculos entre ‘El Capitán Sol’ y Andy López Beltrán

Luego de 13 meses de andar prófugo, ‘Capitán Sol’ fue detenido el viernes pasado en Zapopan, Jalisco, y se le cumplimentó la orden de captura concedida por Nancy Selene Hidalgo Pérez, jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de juez de control.

La FGR dijo ante la juez que cuenta con evidencias, que incluyen testimonios de exmarinos convertidos en testigos protegidos, que señalan al ‘Capitán Sol’ como el verdadero jefe en las aduanas del país y enlace con políticos.

Los testigos infieren que el mismo ‘Capitán Sol’ presumía tener contacto directo con el secretario de Marina, Rafael Ojeda, y con Andy (presuntamente en referencia a Andrés Manuel López Beltrán).

Los testigos dijeron que ‘Capitán Sol’ pagaba sobornos a miembros de la red criminal por hasta 1.7 millones de pesos. Además de que él mismo llevaba una vida de lujos.