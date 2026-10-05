‘Capitán Sol’ movió recursos por más de 50 mdp en el sistema financiero, según la UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) identificó que Miguel Ángel Solano Ruiz, pieza clave en la red de huachicol fiscal liderada por los hermanos Farías, sobrinos del ex titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda, movió en el sistema financiero más de 50 millones de pesos.

El grueso de las operaciones se hicieron a partir de 2017, un año antes de que pasara a situación de retiro como capitán de Corbeta de la Secretaría de Marina.

Destacan movimientos que hizo para la adquisición de cinco inmuebles por los cuales hizo transferencias o pagos en efectivo por un acumulado de más de 12 millones de pesos, así como pagos que hizo en casinos por más de 42 millones de pesos.

Según el expediente con el que la FGR solicitó la órden de aprehensión contra Solano Ruiz, conocido como Capitán Sol, entre los recursos que movió incluyen pagos que como marino recibió cuando aún estaba en funciones.

También recibió pagos, e incluso préstamos, del Sindicato de Trabajadores Proactivos de la República Mexicana.

Asimismo, la UIF destaca 344 operaciones por consumo en tarjeta de débito por la cantidad de 4 millones 459 mil pesos a Telestar de Occidente S.A. de C.V., que en fuentes externas se identifica con actividad es restaurante bar con centro de apuestas.

“Del periodo comprendido de 2014 a 2023, Miguel Ángel Solano Ruiz presenta cargos por 42 millones 729 mil 952 pesos 83 centavos en juegos y sorteos”, refiere.

Dichos pagos los hizo en los contribuyentes con razón social Telest D Odcte Pe, Perisur Yak Md, Perisur Yak Ye y Big Bola Santa Fe, los cuales son casinos y/o centros de apuestas y se encuentran ubicados en la Ciudad de México.