VIDEO: El momento del ataque contra dos hombres en Valle de Santiago, Guanajuato

Dos hombres fueron asesinados a balazos en plena zona centro del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

Dos hombres fueron asesinados a balazos durante un ataque armado registrado en plena zona centro del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

El doble homicidio quedó grabado en un video difundido a través de redes sociales.

En la grabación se observa el ataque del que fueron objeto dos hombres sobre la calle Democracia, esquina con Libertad, en la zona centro de Valle de Santiago.

Se aprecia cómo las dos víctimas intentaban escapar a bordo de un vehículo negro. Sin embargo, al llegar al cruce de las calles Democracia y Libertad, el automóvil chocó contra dos vehículos. En ese momento, los atacantes aprovecharon para disparar contra los ocupantes hasta privarlos de la vida.

En las imágenes se observa a los sujetos responsables con armas largas y vestimenta oscura. Después del ataque, ambos huyeron a bordo de una camioneta negra, donde ya los esperaba una tercera persona.

La Fiscalía de Guanajuato informó que, hasta el momento, ambas víctimas del sexo masculino se encuentran en proceso de identificación.

Además indicó que ya inició una investigación para esclarecer el doble crimen ocurrido la tarde del viernes y localizar a los presuntos responsables.

Jornada violenta en Guanajuato

Las autoridades municipales de Valle de Santiago no se han pronunciado hasta el momento sobre estos hechos.

Posteriormente, en el mismo municipio, se reportó el hallazgo de bolsas negras con restos humanos desmembrados.

El hallazgo ocurrió la mañana del sábado afuera de una pensión de autos ubicada a un costado de la carretera en la salida de Valle de Santiago hacia Yuriria.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía estatal, los restos humanos corresponden a dos personas, un hombre y una mujer, quienes también se encuentran en proceso de identificación.

En otro hecho violento registrado durante el fin de semana en Guanajuato, en la comunidad de Maravatío del Encinal, en Salvatierra, dos hombres fueron asesinados dentro de una carnicería.

El doble crimen fue perpetrado por sujetos armados durante la mañana del sábado.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante el fin de semana se registraron al menos ocho homicidios dolosos en distintos municipios de Guanajuato.