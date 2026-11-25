Las empresas encuestadas por la Cámara de Comercio Americana de México esperan que su seguridad mejore el próximo año, a pesar de la creciente preocupación por los secuestros y las extorsiones.

La mitad de los encuestados en el sondeo realizado a 204 empresas y publicado el lunes afirman que esperan que sus negocios sean más seguros el próximo año, gracias en parte a una mayor colaboración con las autoridades y a sus propias inversiones en tecnología. Sin embargo, el 64 por ciento indicó que mejorar la seguridad en México llevará más de cinco años.

La delincuencia cotidiana sigue interrumpiendo las operaciones y las medidas preventivas suponen un gasto para las empresas. Los robos en la cadena de suministro afectaron al 44 por ciento de las compañías y la extorsión al 40 por ciento, cifras prácticamente sin cambios respecto a la encuesta anterior de 2024. Menos empresas informaron de agresiones violentas o robos contra empleados, pero el porcentaje de empresas afectadas por secuestros, incluidos los secuestros exprés y virtuales, aumentó del 13 al 20 por ciento.

El crimen organizado sigue siendo un riesgo importante para la mayoría de las empresas encuestadas, pero menos de ellas afirmaron que afectaba a la distribución de sus productos: un 45 por ciento en lugar del 58 por ciento de dos años antes.

Aun así, once empresas afirmaron haberse mudado por motivos de seguridad, reubicándose, por ejemplo, del norte del estado de Tamaulipas a Coahuila y Nuevo León. Una de cada diez empresas indicó que el crimen organizado había tomado el control parcial o total de la venta, distribución o fijación de precios de sus productos, un nivel similar al registrado en 2024.

Mientras tanto, según el informe, la extorsión ahora afecta a las grandes empresas. Anteriormente, los intentos se concentraban en las pequeñas empresas y la economía informal. Este delito sigue estando crónicamente infradenunciado: solo el 48 por ciento de las empresas afectadas afirman haberlo denunciado a las autoridades. Las llamadas fraudulentas continuaron causando daños, incluso después de que los empleados recibieran capacitación para detectarlas.

Las empresas manifestaron una creciente confianza en el Ministerio de Seguridad Pública federal y en la Fiscalía General de la República. También se observó una gran confianza en las fuerzas armadas, que han sido desplegadas en estados con altos índices de criminalidad, como Sinaloa.

Sin embargo, tras una importante reforma del poder judicial, la confianza en los jueces cayó del 61 por ciento en la encuesta anterior al 48 por ciento.

Los expertos consultados afirmaron que el gobierno prestó mayor atención al sector privado, facilitando la denuncia de delitos como robos. Sin embargo, dos tercios de las empresas encuestadas indicaron que las medidas de seguridad del gobierno no fueron muy efectivas o resultaron ineficaces en absoluto. Alrededor del 30 por ciento afirmó que fueron parcialmente efectivas.

La tecnología fue una de las soluciones para las empresas afectadas por estos problemas. Invirtieron en cámaras, dispositivos de rastreo y alarmas. En algunos casos, cancelaron parte de sus rutas de distribución o venta. Más que antes, invirtieron en protección ejecutiva y en soluciones de inteligencia artificial.

Estos riesgos han afectado los presupuestos de algunas empresas. De las compañías encuestadas, el 45 por ciento destina menos del 2 por ciento de sus presupuestos operativos anuales a medidas de seguridad. Sin embargo, el 11 por ciento indica que destina entre el 5 y el 7 por ciento de sus presupuestos, y el 12 por ciento afirma que destina el 8 por ciento o más.

La encuesta en línea incluyó a 204 representantes de empresas internacionales y nacionales que operan en México, quienes respondieron entre el 5 de junio y el 31 de agosto de este año. La encuesta tiene un margen de error de más o menos 6.86 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.