Mexicana de Aviación fue un proyecto que Claudia Sheinbaum 'heredó' de la administración del presidente López Obrador.

Mexicana de Aviación amplió sus pérdidas durante el tercer trimestre, por lo que al cierre de septiembre, la paraestatal acumula una pérdida operativa de 821 millones de pesos en lo que va de 2026.

La aerolínea del Estado pierde alrededor de 3 millones de pesos al día, por lo que necesita de apoyos del Gobierno para mantenerse a flote pese a la baja demanda de vuelos y el alza en el costo de la turbosina.

Con corte a septiembre, los estados financieros de Mexicana de Aviación muestran que los subsidios se ‘dispararon’ 3,125 por ciento: mientras que en los primeros nueve meses del año pasado, Mexicana recibió 64 millones de pesos, en el mismo periodo de 2026, el envío de recursos ascendió a 2 mil 64 millones de pesos.

La aerolínea del Estado solo generó uno de cada tres pesos necesarios para la realización de sus vuelos en los primeros tres trimestres del año, esto de acuerdo con los estados de resultados revisados por El Financiero.

De esta manera, los ingresos por la venta de boletos de Mexicana en los primeros nueve meses del año fueron solo de 484 millones de pesos. El ingreso promedio por pasajero ascendió a 1,052 pesos, una cifra insuficiente para mantener por sí sola el funcionamiento de la empresa.

En contraparte, el costo de operación de la aerolínea ascendió a mil 311 millones de pesos en los primeros nueve meses del año. Las cifras muestran que el costo promedio de operación por pasajero fue de 3 mil 221 pesos.

¿Cuáles son los problemas que Mexicana enfrentó en 2026?

Mexicana no ha podido lograr sus metas operativas y financieras debido a múltiples factores, como el retraso en la entrega de aeronaves Embraer, que están conformando su flota, y las condiciones del mercado de viajes, como el aumento de la turbosina.

En el primer semestre del año, la aerolínea proyectó un avance del 106 por ciento en el número de pasajeros nacionales transportados. Esa meta solo llegó al 25.6 por ciento según un informe de la propia empresa.

Los recursos obtenidos por Mexicana, además de ser utilizados para mantener la operación diaria de la aerolínea, también están siendo ocupados para amortizar la compra de aeronaves Embraer.

El Gobierno de México ha tenido que 'inyectar' dinero del erario público a Mexicana de Aviación para que esta continúe con sus operaciones. (Cuartoscuro)

Pero Mexicana de Aviación no solo ha recibido esos 2 mil 64 millones del erario. A través de un Fideicomiso administrado por el Ejército, que reúne recursos proveniente del Derecho de No Residente, se le han enviado 5 mil 642 millones de pesos más.

En suma, la aerolínea recibió, en solo nueve meses, más de 7 mil 700 millones de pesos, es decir, cada día en lo que va de 2026, Mexicana sumó poco más de 28 millones de pesos de recursos públicos para su funcionamiento.

¿Cuántos aviones propios tiene Mexicana de Aviación?

Con corte a septiembre, Mexicana ha recibido una decena de aeronaves Embraer, de dos diferentes modelos, con un cossto de 7 mil 200 millones de pesos.

De cara a los siguientes años, Mexicana recibirá otra decena de aeronaves que supondrán un gasto de más de 20 mil millones de pesos.

Si bien la capacidad de Mexicana ha incrementado, la ocupación promedio de sus vuelos está sustancialmente por debajo de los niveles de la industria. Por ejemplo, mientras que aerolíneas como Viva Aerobus y Volaris reportaron en septiembre un factor de ocupación promedio en sus vuelos de 89.4 y 88.2, respectivamente, este indicador fue solo 46 por ciento en la aerolínea del Estado.