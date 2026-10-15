Sheinbaum defiende aumento al Derecho de No Residente en 2027: ‘No implicará reducción del turismo’

La presidenta Sheinbaum justificó el aumento del DNR; minimizó la medida al considerar que son menos de 10 dólares. (Fotarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró razonable el incremento a la cuota del Derecho de No Residente (DNR), que se cobra a los visitantes extranjeros que ingresan al país por turismo o negocios.

La mandataria minimizó la preocupación del sector hotelero por el aumento del DNR. Afirmó que se realizó “un estudio muy grande” para determinar un incremento de alrededor de 10 dólares, sin afectar la llegada de turistas, en medio de la recuperación del sector frente a las cifras previas a la pandemia.

“Son 175 pesos, son 10 dólares más o menos (de incremento). No vamos a cometer una irresponsabilidad de hacer un pago de derecho que implicará reducción del turismo cuando vamos tan bien”, comentó durante la mañanera del 15 de octubre.

¿En qué utilizarán la recaudación del DNR?

La presidenta aseguró que los recursos captados por el DNR servirán para modernizar la tecnología del Instituto Nacional de Migración (INM), aunque una parte también se destinará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Según explicó, el objetivo es actualizar los sistemas de acceso al país para agilizar los trámites migratorios en aeropuertos y otros puntos de entrada. Con ello, se busca evitar las largas filas en los filtros migratorios que en ocasiones se observan en las terminales aéreas.

“Se va a automatizar más Migración, la llegada principalmente no solo a aeropuertos, sino a todas las entradas, pero particularmente en todos los aeropuertos”, precisó.

¿Cuál será el monto total que pagarán los turistas por el DNR?

De acuerdo con la propuesta de aumento al Derecho de No Residente (DNR), se contempla un alza de 17.8 por ciento. Con ello, la cuota llegaría a mil 158 pesos, frente a los 983 pesos aplicados durante 2026.

Los recursos se distribuirán entre tres dependencias, no únicamente para el INM: el 57 por ciento de la recaudación corresponderá a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el 28 por ciento a la Tesorería de la Federación y el 15 por ciento restante al Instituto Nacional de Migración (INM).

Hoteleros, aerolíneas y otras empresas del sector se opusieron al incremento. Señalaron que el aumento al cobro para los turistas internacionales podría perjudicar al turismo.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) recordó que las tasas cobradas a los turistas que no se destinan a fortalecer la infraestructura del sector generan barreras.

La propuesta debe ser aprobada por la Cámara de Diputados, pero no se contemplan más modificaciones.

Con información de Aldo Munguía.