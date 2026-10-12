Tarifas a los viajeros deben reinvertirse en turismo en México para hacerlo competitivo

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) advirtió que el incremento sostenido en las tasas e impuestos cobrados a los viajeros internacionales genera barreras de entrada que no solo encarecen la estancia en un destino, sino que restan competitividad e inhiben la atracción de nuevas inversiones .

En México, la reciente propuesta de aumentar en 35 por ciento el co bro del Derecho de No Residente (DNR) encendió las alertas sobre la afectación del alza en medio de una desaceleración del turismo internacional que llega a México. De concretarse, este derecho implicaría un pago de casi 79 dólares por turista internacional.

Desde la visión del WTTC —que agrupa a los líderes y altos ejecutivos del sector privado global de viajes y turismo en los sectores de transporte, hospedaje, agencias de viaje, sistemas de reserva y plataformas digitales— las tasas o impuestos cobrados a los turistas deben regresar a la actividad turística para aumentar la competitividad; de lo contrario, no solo encarece la experiencia de los turistas, sino que vuelve menos atractivo al país que las establece.

“Nosotros estamos conscientes de que hay impuestos y entendemos, pero también queremos que los países que menos impuestos tengan, o que ofrecen más incentivos o los reinviertan, son los que compitan más”, refiere Gloria Guevara, presidenta del WTTC.

La propuesta de aumentar el DNR, un cobro realizado a los turistas internacionales que pernoctan en México , tiene como objetivo compensar el costo de los servicios migratorios, según lo proyectado por el gobierno federal en la Ley de Ingresos del año siguiente.

En caso de aprobarse, el aumento acumulado de los dos últimos años en este cobro sería del 55 por ciento.

“En general, vemos que cuando se incrementan los impuestos hay un impacto. Lo que es importante es que si hay un impuesto, se regrese al sector. El problema es cuando se cobra algo para el turismo y no es para el turismo. En Reino Unido, se cobra un impuesto a los pasajeros de business, pero no va al turismo”, detalla Guevara.

La visión global del Consejo coincide con lo solicitado por los hoteleros mexicanos , quienes piden que, de aprobarse el aumento en las tasas cobradas a los turistas internacionales, una parte sirva como presupuesto semilla para promocionar a México.

Otra de las medidas que proponen los hoteleros mexicanos es el análisis del aumento del DNR, el cual debería considerar la demanda actual a la baja de turistas internacionales que llegan a México, así como la conectividad aérea.

Los miembros de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras protambién ponen un mecanismo de gobernanza para los programas de promoción turística que tenga una vinculación entre gobierno y empresas, para transparentar el uso de los recursos.

Antes del 2018, el DNR servía para alimentar al Consejo de Promoción Turística de México, encargado de mostrar y fortalecer la marca del país como un destino.

Desde el 2019, los recursos cobrados a los turistas extranjeros dejaron de ser utilizados para la promoción de México y pasaron a ser parte del presupuesto para la construcción de obras de infraestructura como el Tren Maya , el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) , entre otros.

Los efectos del incremento de impuestos al turismo

La medida propuesta por el gobierno federal ocurre en un momento en el que la industria turística mexicana está padeciendo una baja importante en la llegada de viajeros internacionales.

Los polos turísticos más importantes del país, Cancún-Riviera Maya , Los Cabos y Puerto Vallarta , presentan reducciones en el flujo de viajeros por multiplesde factores que van desde la percepción de violencia, la menor capacidad de las aerolíneas debido al encarecimiento de la turbosina, así como la competencia con otros países.

Los efectos, apunta el Starc de la Universidad Anáhuac Cancún, no solo son el encarecimiento del viaje para los turistas internacionales, pues una familia de cuatro personas pagaría más de 300 dólares solo por pisar el suelo nacional, sino también de competitividad en un entorno turbulento.

“Dada la coyuntura actual, un incremento al DNR sería un duro golpe a la competitividad turística del país. Los turistas tienen a su disposición un enorme abanico de oportunidades en destinos de todo el mundo. Muy fácilmente puede orillar a la selección de un destino competidor”, enfatiza Francisco Madrid, director del Starc de la Universidad Anáhuac, un centro de investigación turística.

México estaría convirtiéndose cada vez más caro para los viajeros, que cada vez más son más cuidadosos de la relación calidad-precio en sus viajes.