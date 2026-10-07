‘Es prioridad atender retos del turismo para incentivar crecimiento’: WTTC

El aumento del costo de la turbosina es uno de los retos que enfrenta el sector turístico.

MALTA.— La atención a los retos del sector turístico es vital para desbloquear el estancamiento del crecimiento que vive la industria, frente a una serie de desafíos globales que están ralentizando la expansión de los viajes en el mundo.

En ese marco, ha comenzado la Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), conocida como el Davos del sector, que reúne a más de 200 líderes de la iniciativa privada para dialogar sobre los retos actuales de la industria sin chimeneas.

“Los desafíos no son solo geopolíticos, sino también la crisis del combustible para aviones. Hemos identificado ocho prioridades que se abordarán en la Cumbre. Estas prioridades permiten abordar de manera integral estos retos y potenciar el crecimiento”, refirió Gloria Guevara, presidenta del WTTC.

Aunque el diagnóstico de la industria incluye obstáculos regionales, en la visión global de las empresas turísticas también pesan factores como la guerra en Oriente Medio, la cual ha duplicado los precios del combustible para aviones en los últimos meses.

Menos asientos: impacto del alto costo de la turbosina

La consecuencia del aumento del costo de la turbosina no solo ha repercutido en los precios finales de los boletos de avión, sino que también ha provocado una reducción en la oferta de asientos.

“Tenemos menos asientos, menos conectividad. Necesitamos viajes sin contratiempos”, agregó Guevara en la conferencia de prensa inaugural de la Cumbre 2026.

La industria global de viajes y turismo aporta una derrama equivalente al 9.8 por ciento del PIB global, además de generar 366 millones de empleos en el mundo.

Otro de los retos de la industria es la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de búsqueda y gestión con fines turísticos, lo que está presionando las infraestructuras de las empresas y generando nuevas preocupaciones sobre su uso.

El déficit de trabajadores también será otro de los temas que se discutirán durante la Cumbre.

Aunque las presiones geopolíticas, así como los retos de capacidad de las aerolíneas, están generando disrupciones en el sector turístico, el WTTC estima que la industria global crecerá 2.5 por ciento al cierre de este año.