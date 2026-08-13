Desde 300 mil pesos y ‘cerca del mar’: Fonatur vende terrenos en Huatulco, Ixtapa, Loreto y Los Cabos

Fonatur anunció la venta directa de lotes de terrenos en cuatro ciudades turísticas.

¿Quieres vivir o abrir un negocio cerca del mar? El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció la venta directa de lotes en destinos turísticos consolidados, desde Huatulco, Oaxaca, hasta Los Cabos, Baja California Sur.

Fonatur explicó que el objetivo de poner estos lotes a la venta es “impulsar el desarrollo regional y promover la inversión productiva mediante el uso transparente del patrimonio público”.

Con ello, la institución actualizó su catálogo de bienes, donde especifica la ciudad en la que se encuentran, el uso de suelo y qué se puede construir en cada terreno.

¿Dónde están los terrenos en venta de Fonatur?

Las cuatro ciudades en las que se anunciaron nuevos lotes son:

Bahías de Huatulco, Oaxaca.

Ixtapa-Zihuatanejo , Guerrero.

, Guerrero. Loreto, Baja California Sur.

Los Cabos, Baja California Sur.

Fonatur ya ofrecía terrenos en Cancún, Quintana Roo, y Nopoló, Baja California Sur.

La institución asegura que los terrenos se ubican en zonas estratégicas de destinos turísticos, además de que cada lote cuenta con expediente técnico y legal completo que acredita la propiedad y el uso de suelo autorizado, con lo que aseguran seguridad patrimonial y certeza jurídica.

La inversión recibida en la compra de los terrenos impulsará la inversión hacia regiones clave del país, y de acuerdo con Fonatur, será a través de un proceso ágil y transparente para personas físicas y morales, con consultas públicas al catálogo de bienes, trámites digitalizados y certeza operativa.

Precios de terrenos de Fonatur: ¿Cómo consultar el catálogo de bienes?

Con precios que van de 300 mil pesos hasta los 376.6 millones de pesos, Fonatur ofrece en su catálogo de bienes terrenos con distintos usos de suelo, en los que especifica ubicación exacta y si se adquieren en venta directa.

Los usos de suelo que se manejan en el catálogo de Fonatur son: Alojamiento turístico hotelero, comercio especial y recreación, espacios abiertos, uso habitacional de densidades altas medias y bajas, uso habitacional unifamiliar, industria y mixto comercial.

Para utilizar la plataforma y encontrar los terrenos de Fonatur en venta, sigue estos pasos:

Da clic en el catálogo de bienes de Fonatur.

Selecciona el desarrollo (la ciudad) de tu interés, así como el uso de suelo.

Presiona el botón de ‘filtrar’.

El portal te dará las opciones disponibles según tu búsqueda, precios y detalles sobre el tipo de venta.

Cada una de las opciones tiene su manual de compra, en el que se detalla paso por paso como adquirir el terreno.

Si quieres buscar terrenos de forma más interactiva, da clic en el geoportal de Fonatur para conocer los terrenos y su ubicación exacta.