Tren Maya ‘no la arma’: Posterga gobierno la rentabilidad del proyecto hasta 2032

El Tren Maya no se está beneficiando del turismo que, además está descendiendo en el sureste del país.(Cuartoscuro).

El Tren Maya no alcanzará el punto de equilibrio financiero en 2030, como lo había previsto este gobierno, sino que el periodo de pérdidas del proyecto ferroviario se ampliará un par de años más, por lo que la operación de la paraestatal continuará consumiendo recursos del erario.

En la conferencia mañanera de este jueves, el director de la empresa del Estado, Manuel Jaime Ramírez Camacho, admitió que el punto de equilibrio del Tren Maya está proyectado en el largo plazo.

Aunque el gobierno proyectó que la empresa dejaría de registrar pérdidas en 2030, tras la puesta en marcha del servicio de transporte de carga, las perspectivas de alcanzar el equilibrio financiero se han postergado.

De acuerdo con Ramírez Camacho, la etapa de consolidación financiera permitirá eficientar la operación del ferrocarril.

Cabe señalar que la operación fallida de la paraestatal le ha generado pérdidas del Tren Maya ascendieron a 867 millones de pesos, esto sin contar los subsidios recibidos durante el periodo.

Los resultados de la paraestatal, a cargo del ejército, revelan que durante el periodo abril-junio, los ingresos por la prestación de servicios ascendieron a solo 117 millones de pesos.

En contraparte, los costos operativos de la empresa del Estado ascendieron a 985 millones de pesos en el segundo trimestre del año.

Junio fue el peor mes para el ferrocarril de vocación turística, pues aunque este marca el inició de las vacaciones en el país, y suele ser un mes de alta demanda internacional, que se combinó con el principio del Mundial, los ingresos por pasajeros fueron los más bajos del trimestre, mientras que el gasto para operar fue el más alto.

El Tren Maya no se está beneficiando del turismo que, además está descendiendo en el sureste del país.

Combinado con el sargazo y su falta de integración como un medio para transportarse en la zona, la afluencia de viajeros nacionales e internacionales a la baja está impactando a toda la industria turística, incluido el incipiente Tren Maya.