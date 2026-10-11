Legado de Karl Lagerfeld: Innovan con proyecto residencial en Bosque Real

La marca Karl Lagerfeld y Grupo Bosque Real presentaron la primera residencia de la firma en el país: una torre de 38 pisos con 73 departamentos, dentro del desarrollo Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México.

Pier Paolo Righi, CEO de Karl Lagerfeld, explicó que el diseñador sentía fascinación por culturas complejas y milenarias como la mexicana, y que el proyecto busca ver cómo su visión creativa se transforma al encontrarse con otro contexto cultural. Righi añadió que la filosofía de Lagerfeld apuntaba a abrazar el presente e inventar el futuro, idea que, dijo, también guía esta residencia.

El proyecto incluye dos penthouses y un departamento en planta baja. Los interiores fueron desarrollados con el estudio The One Atelier, bajo la supervisión de Caroline Lebar, directora creativa de interiores de la marca.

El vestíbulo tendrá una biblioteca de acero inoxidable cepillado de 9.71 metros de altura, un homenaje a la pasión del diseñador por los libros. Las áreas comunes contarán con mobiliario de la línea Karl Lagerfeld Maison y un cine privado.

Por parte de Bosque Real participó León Salame, quien destacó que al público mexicano le atraen los edificios con marca, por lo que esta primera etapa podría no ser la última. La residencia se suma a una apuesta que el desarrollo ya ha hecho con otras firmas: Unique Yoo Inspired by Starck, con una inversión que se estima cercana a 500 millones de pesos y precios de alrededor de 70 mil pesos por metro cuadrado, y Aston Martin Residences, con 151 residencias y más de 150 millones de dólares de inversión.

A nivel internacional, la marca ya tiene Karl Lagerfeld Villas Marbella, en España, y un proyecto en Lisboa con una inversión estimada de 35 millones de euros, además del hotel en Macao, inaugurado en 2023.