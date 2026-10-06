Inversión fija bruta en México avanza a su mayor ritmo en dos años

La inversión productiva en México reportó en julio su mayor avance en dos años, con un mayor dinamismo en la privada y una desaceleración en la hecha por el sector público.

La formación bruta de capital fijo avanzó 6.0 por ciento anual en el séptimo mes, arriba del 5.8 por ciento del mes previo, y a su mayor ritmo desde julio del 2024, según cifras desestacionalizadas del inegi.

La inversión contratada por el sector privado avanzó 5.9 por ciento anual en julio, lo que implicó una aceleración desde el 3.9 por ciento del mes previo, y además fue la cifra más elevada en 30 meses. En tanto, la inversión contratada por el sector público perdió dinamismo y avanzó 6.9 por ciento anual, lo que implicó una fuerte desaceleración desde el 17.3 por ciento de junio.

De acuerdo con James Salazar, subdirector de análisis económico en Kapital Grupo Financiero, la inversión privada tiene un gran peso en la economía y creció en julio al invertir en maquinaria y equipo, un rubro que amplía la capacidad productiva.

Señaló que esto demuestra que el empresariado mexicano comienza a concretar sus planes de inversión, lo que impulsará la productividad y eventualmente respaldará al otro motor de la economía, que es el consumo privado.

Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, dijo que las cifras confirman que se está dando una recuperación de la inversión , en comparación con la primera mitad del año, pero se observó una desaceleración en la inversión del sector público, lo que podría limitar el ritmo de recuperación de la inversión total en los últimos meses del año.

“El crecimiento de la inversión en julio es una buena noticia para México, pero todavía insuficiente para hablar de una recuperación sostenida de los flujos de inversión y de la confianza para invertir. Lo anterior limita el crecimiento económico de México en el corto, mediano y largo plazo”, señaló.

(El Financiero)

Construcción lidera el avance de la inversión

Según los datos del Inegi, la construcción creció 6.9 por ciento anual , y a su interior, la construcción residencial creció 9.2 por ciento y la no residencial 4.0 por ciento.

Pero la sorpresa vino por el lado de la inversión en maquinaria y equipo, con un avance de 4.9 por ciento, su máximo crecimiento en 23 meses.

El gasto en maquinaria y equipo de origen nacional cayó 3.1 por ciento anual, con un retroceso de 0.8 por ciento en equipo de transporte y de 5.3 por ciento en maquinaria, equipo y otros bienes. Por el lado de las importaciones, el rubro creció 9.9 por ciento, con una reducción en equipo de transporte de 7.9 por ciento y una alza de 14 por ciento en maquinaria y equipo.

Eduardo Valle, economista de Coppel, señaló que, si bien la reactivación de la construcción ha sido uno de los pilares en los últimos meses, particularmente por el programa de vivienda impulsado por el Gobierno Federal , durante julio el principal impulsor se ubicó en la compra de maquinaria y equipo, especialmente de origen importado. “Esto es una buena señal, pues significa que las empresas modernizan o amplían su capacidad productiva”, dijo.

Iván Arias, director de Estudios Económicos en Banamex, calificó como muy positivos los datos de inversión, los cuales muestran una recuperación tras haber sido el principal lastre económico el año pasado.

Destacó a El Financiero TV que la inversión en construcción ha sido lo que ha sostenido al indicador en el año, sobre todo en el sector público, pero también en el privado. No obstante, aclaró que la más importante es la inversión privada no residencial, enfocada en la instalación de plantas y parques industriales, al igual que la inversión privada en maquinaria y equipo, las cuales se presentan débiles en el acumulado, a pesar del repunte en el mes de julio.

Cautela hacia adelante con la inversión en México

Hacia delante, la fuerza de la tendencia de la inversión del sector privado aún no es clara debido a la falta de confianza de los empresarios, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por lo que se desconoce si este crecimiento persistirá, advirtió Arias.

Consideró que tendría que observarse una mejoría sustancial en la inversión privada para ver una tendencia de mayor aceleración en la inversión .

Para ello, dijo, es clave una mejoría en la confianza para invertir, ya que todavía hay un elevado entorno de incertidumbre por temas externos, pero también por temas internos, en los que hay que avanzar para apuntalar aún más la inversión privada, que como proporción del PIB está lejos de niveles que podrían llevar a un crecimiento más acelerado en el mediano plazo.

Para Valle, un aumento sostenido de la inversión hacia el cierre del año y el siguiente dependerá en buena medida del relevo de la inversión privada como principal impulsor. “Esperamos que continúe la recuperación de la inversión con un componente privado todavía cauteloso y la construcción como soporte”, dijo.